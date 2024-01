Kaaris réagit à ses parodies de l’Intelligence Artificielle et craint les dérives

Kaaris juge l’Intelligence Artificielle dangereuse ! Le rappeur sevranais a livré son avis sans concession sur l’I.A. avant d’écouter quelques titres avec sa voix remplacée par une technologie pour donner son opinion s’il valide ou non la réalisation.

L’avis très sincère de Kaaris sur l’Intelligence Artificielle

Kaaris vient de dévoiler un nouveau single en collaboration avec Vegedream, intitulé “On est prêt”, une collaboration inédite entre les deux artistes pour la compilation de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Riska poursuit également la promotion de son dernier album, Day One, qui cumule un peu plus de 7 500 ventes en deux semaines d’exploitation. Il a récemment été invité dans l’émission “Le Bloc“, diffusée sur la chaîne Twitch DOSE RAP, un nouveau talk-show 100 % RAP. Fréquemment utilisé comme source d’inspiration pour des remixes générés par l’Intelligence Artificielle, l’interprète de Zoo a été questionné à ce sujet.

Il y a quelques mois, de nombreux remix produits avec l’aide de l’IA avec la voix de Kaaris ont fait le buzz. Interrogé sur ce nouveau phénomène, le rappeur du 93 s’est exprimé sur cette technologie dont il craint certaines dérives des utilisateurs. “On me demande ça tous les jours en ce moment. Parce que moi, je crois que j’ai eu une période très très forte où les IA se sont lâchées sur moi.”, explique Riska avant de poursuivre, démuni face au phénomène des nouvelles technologies telles que l’Intelligence Artificielle, “En plus, je n’avais même pas d’actu, rien. J’étais dans mon coin et tout. […] J’ai commencé avec Chou Daddy, mais je crois qu’il y en avait déjà avant. […] Tu ne peux pas lutter contre l’évolution.”.