Booba balance des révélations compromettantes sur la compagne de Kaaris

Booba démarre fort l’année 2024 avec un gros dossier sur la vie privée de Kaaris concernant sa compagne. B2O a diffusé une vidéo dans son dernier tweet pour tenter de démontrer que la jeune femme aurait tenté de séduire d’autres rappeurs français avant de se mettre en couple avec Riska.

Kaaris reste concentré sur la musique et ne répond pas aux provocations de Booba pour poursuivre la promotion de l’album “Day One”. Le rappeur du 93 enchaîne les interviews dans lesquelles il s’est confié sur les remixes de l’intelligence artificielle, sa fin de carrière, le MMA ou encore son clash avec B2O. Ce dernier ne lâche rien de leur conflit et vient de relancer les hostilités en faisant des révélations sur la femme de son rival.

Booba révèle le passé sulfureux de la femme de Kaaris !

Dans un nouveau montage vidéo, Booba reprend l’extrait de l’interview de Kaaris pour le média Konbini, dans lequel il fait son Top 1 par élimination entre la série “The Wire“, Karim Benzema, une Lamborghini Urus, et il choisit une chienne. La séquence se poursuit avec des informations sur Marion Perez, l’actuelle compagne de Riska qui, avant d’être en couple avec ce dernier, se serait rapprochée de plusieurs rappeurs. Elle aurait eu une relation avec Vegedream et aurait tenté de séduire le DUC. Kopp tente de démontrer sa théorie avec des photos des soirées avec la jeune femme à ses côtés en boîte de nuit lors d’un showcase le 22 mars 2014, ou encore avec MHD, Ninho et Black M.

“Marion Perez, son passé reste assez trouble. Ancienne escort girl, on peut dire que son passé est même assez lourd. Selon certaines rumeurs, elle aurait couché avec tous les rappeurs qui passaient en showcase à Toulouse, même quand elle fréquentait déjà Kaaris. Elle aurait notamment couché avec Vegedream et aurait même tenté avec Booba quand il était passé à Montauban. Mais le Duc l’a recalée deux fois“, décrit la vidéo relayée par Booba. “Marion Perez a une réputation sulfureuse, ça serait une croqueuse de rappeurs. Et Kaaris a pourtant fini par faire un enfant avec elle. Il n’en fallait pas plus pour que K2A devienne la risée des réseaux sociaux. Le gars se fait alpaguer par une michto qui n’attendait que ça. Désormais parents d’un petit garçon, Kaaris et Marion sont engagés dans une relation sérieuse, ils forment une famille”, explique la suite du montage.

“Kaaris, un plat qui se mange froid. Bonne année“, commente en légende de la publication Booba qui ne semble vouloir laisser de répit à Kaaris et tente de l’interpeller en mentionnant son compte, même si celui-ci préfère l’ignorer.

