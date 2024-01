Maeva Ghennam porte plainte contre Magali Berdah, “Elle nous faisait des lavages de cerveaux”

La guerre entre Maeva Ghennam et Magali Berdah ne connaît pas de répit. Depuis la lutte de Booba pour dénoncer les “influvoleurs”, les deux influenceuses sont entrées en conflit. La Marseillaise assure que la dirigeante de Shauna Events l’a volée et lui doit de l’argent. Elle vient de déposer une plainte pour obtenir gain de cause.

Maeva Ghennam a encore fait de nouvelles révélations sur Magali Berdah. Elle va poursuivre en justice son ancienne agente pour abus de confiance. La candidate de télé-réalité traite son ex-amie de manipulatrice et aussi de voleuse. Depuis les propos opposés sur la guerre israélo-palestinienne et la rupture de son contrat avec Shauna Events, Maeva ne cesse de s’en prendre à Magali en menaçant de révéler des vérités compromettantes, ce qui n’a pas fait très peur à sa rivale.

Toujours aussi énervée, Maeva Ghennam vient d’en remettre une couche, cette fois-ci concernant les placements de produits, dont elle assure être désormais en règle avec la loi suite à sa séparation avec Shauna Events, alors que cela n’était pas le cas auparavant. Elle précise toutefois vouloir punir Magali Berdah pour ses méfaits en déclarant : “L’autre, c’était mon amie. Ça veut dire, je lui faisais vraiment confiance. Elle me sortait que des excuses. Ce n’était jamais sa faute à elle. Et moi, aujourd’hui, je vais payer ses erreurs à elle. Alors que moi, je lui faisais confiance. Donc moi, là, je vais lui faire un procès parce que moi, j’ai toutes les preuves de quand je me plaignais, de ce qu’elle me disait comme excuses.”

Maeva Ghennam affirme ensuite que Magali Berdah lui a fait “des lavages de cerveau” et qu’elle doit de l’argent à plusieurs influenceurs en expliquant : “Ça veut dire là, je vais l’attaquer sur ça. Je ne vais pas payer pour ses conneries à elle alors que moi, je lui faisais confiance […] Elle me prenait par les sentiments. Elle doit de l’argent aux marques […] Elle doit de l’argent aux influenceurs. C’est dégueulasse ce qu’elle a fait. Plus personne ne travaillera avec elle. Elle a volé trop de gens, trop de marques, trop de personnes. Même ses employés, elle ne les payait pas.”

Les propos de Maeva Ghennam vont faire le bonheur de Booba qui mène une lutte acharnée contre Magali Berdah et dont leur différend va se régler devant les tribunaux.