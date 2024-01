Voici comment Gérald Darmanin a aidé le PSG à contourner l’imposition pour Neymar

Nouvelle polémique concernant l’arrivée de Neymar à Paris en août 2017, suite au paiement au FC Barcelone de sa clause libératoire d’un montant de 222 millions d’euros. Une enquête vient de dévoiler que tout a été mis en place afin de venir en aide au PSG dans le but d’éviter que le club parisien ne soit pas taxé sur le transfert de l’attaquant brésilien.

Le PSG a évité la taxation du transfert de Neymar !

Découvre comment le ministre de l’Intérieur de France depuis 2020 a soutenu le PSG à contourner les impôts pour faire l’acquisition de Neymar, il y a plus de 6 ans. Dans une enquête de la justice française sur la transaction entre le champion de France et le Barça en 2017 pour le transfert de Neymar dans la capitale française en 2017, Mediapart vient de présenter des preuves que Gérald Darmanin a aidé le Paris Saint-Germain dans ce dossier afin qu’il ne soit pas contraint de payer un montant évalué entre 67 et 224 millions d’euros d’imposition en France pour conclure la venue du Brésilien.

Le média décrit que Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics à l’époque du versement des 222 millions de la clause de Neymar, à l’été 2017, avec son directeur de cabinet Jérôme Fournel, ont fourni des conseils fiscaux à l’équipe parisienne pour esquiver légalement les taxes dont l’argent est destiné au financement de la Sécurité sociale. Les noms de Jean-Claude Blanc, ancien directeur général du PSG, et du directeur de la communication, Jean-Martial Ribes, sont aussi cités par Mediapart dans ce dossier. Fin juillet, le PSG a appris de l’URSSAF et du fisc français, par des rescrits fiscaux, que la somme payée pour le transfert du joueur n’est pas assujettie aux cotisations sociales ni aux impôts.