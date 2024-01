Après Mbappé, le Real Madrid se permet de recruter Haaland

Alors que Kylian Mbappé enflamme la presse sportive ce lundi suite à l’annonce d’un accord avec le Real Madrid pour rejoindre la capitale espagnole cet été, c’est désormais la rumeur d’un transfert d’Erling Haaland au club madrilène qui est évoquée dans les médias espagnols.

Mbappé et Haaland réunis au Real Madrid d’ici à 2025 ?

D’après le quotidien AS, la bonne santé financière du Real Madrid permet au club de faire un recrutement ambitieux pour la saison prochaine, avec Kylian Mbappé dont la venue est désormais actée, selon le média Foot Mercato, mais aussi Erling Haaland, à la Une du magazine espagnol ce lundi. Tout va bien sportivement pour le Real Madrid cette saison, avec une première place en Liga ex-æquo avec Girona. Les Madrilènes comptent 48 points en 19 journées, 15 victoires pour une seule défaite, ainsi que 40 buts marqués. En Ligue des champions, l’équipe entraînée par Carlo Ancelotti va affronter la RB Leipzig en huitième de finale. Sa recrue phare de l’été dernier, David Alaba, a réussi un début de saison stratosphérique avec 17 buts en 22 matchs. Cela n’empêche toutefois pas les dirigeants merengues d’envisager l’avenir et de préparer le recrutement de cet été.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain au mois de juin et libre de choisir l’équipe de son choix, Kylian Mbappé est la priorité du Real Madrid et devrait rejoindre l’Espagne, selon les dernières informations de la presse sportive en France. Les finances du club madrilène permettent aussi d’ouvrir la possibilité de faire venir Erling Haaland. Selon les médias espagnols, les dirigeants du Real peuvent activer cette piste. Le Norvégien, sous contrat avec son club de Manchester City jusqu’en 2027, dispose d’une clause en faveur des Madrilènes pour le transférer au prochain mercato en payant la somme de 100 millions d’euros, alors que le montant est de 200 millions d’euros pour une équipe évoluant en Angleterre. Un prix qui laisse Madrid confiant quant à la possibilité de réaliser cette transaction.

Le média AS affirme que si le Real Madrid n’arrive pas à former ce duo phénoménal dès cet été, il s’offrira au moins l’une des deux stars au mois de juin prochain, sans doute Mbappé, et l’autre en 2025, Haaland pour lequel un plan B existe.