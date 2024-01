Kylian Mbappé va signer au Real Madrid

C’est le média Foot Mercato qui a lâché la bombe ce dimanche soir : Kylian Mbappé a trouvé un accord avec le Real Madrid et va rejoindre la Liga la saison prochaine. Ni le joueur, ni aucun des deux clubs, n’a commenté pour le moment cette information qui devrait encore agiter les rumeurs dans les prochains jours.

Au moment où le PSG s’est offert la qualification pour les 16es de finale face au club amateur de Revel sur le score fleuve de 9 buts à 0, avec un triplé de Kylian Mbappé, le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato a annoncé que le meilleur buteur de Ligue 1 s’était mis d’accord avec le Real Madrid pour évoluer dans le club madrilène à partir de cet été. L’ancien Monégasque est libre de signer dans le club de son choix depuis le 1er janvier 2024 et l’équipe entraînée par Carlo Ancelotti devrait enfin profiter de cette opportunité de ne pas payer d’indemnité de transfert.

Mbappé est annoncé au Real !

Ce week-end, plusieurs médias ont pourtant affirmé que Mbappé avait recalé une nouvelle proposition du Real, mais Foot Mercato a fait une révélation inattendue et assure que l’international français a finalement décidé de partir au Real. Après avoir refusé l’offre madrilène en 2019 et une rumeur persistante à chaque mercato, le N°7 du PSG de 25 ans n’a pas prolongé avec le club parisien l’été dernier. Il est désormais libre de choisir sa destination. Suite à la victoire lors du trophée des champions, Kylian a été questionné sur le sujet de son avenir et a déclaré qu’un accord ne devrait pas tarder à tomber, sans donner plus de précisions.

Kylian Mbappé a donc enfin dit oui au Real Madrid au cours des derniers jours, selon les informations du média français. Le buteur parisien ne devrait plus jouer de mauvais tours au club merengue comme il y a un peu plus de 4 ans.

