Kanye West fête l’anniversaire de Bianca Censori, sa tenue toujours aussi osée

Kanye West était avec sa femme Bianca Censori à Las Vegas pour son 29ᵉ anniversaire. Elle est encore apparue en public dans une tenue très légère, sans porter de haut, quelques jours après les critiques de ses clichés osés avec son mari.

Bianca Censori en haut de bikini pour son anniversaire !

Pour célébrer les 29 ans de sa compagne, Kanye West a rendu un bel hommage à Bianca Censori avec une courte et magnifique déclaration d’amour pour sa bien-aimée. “Joyeux anniversaire à la plus belle et super géniale muse iconique, artiste talentueuse et inspirante”, a écrit Ye sur son compte Instagram suivi par plus de 18 millions de fans, avec une photo de la jeune femme qui lui a fait oublier son ex-femme Kim Kardashian après une rupture très difficile. En plus de ce message, le rappeur américain a publié une série de photos de Bianca, “Tu me manques quand je me réveille avant toi”, a-t-il ensuite décrit.

Kanye West a également fait l’éloge de l’intelligence de sa femme en affirmant qu’elle a un QI très élevé et qu’elle a étudié l’architecture. “Elle est titulaire d’une maîtrise en architecture et a un QI de 140. Elle est restée à mes côtés tous les jours quand la moitié du monde m’a tourné le dos”, a-t-il écrit. Il adresse au passage un tacle à ceux qui l’ont abandonné alors qu’elle a toujours été présente à ses côtés pour le soutenir. Il poursuit ensuite en parlant de la relation entre ses enfants et Bianca Censori pour assurer qu’elle est une belle-mère formidable. “La plus incroyable des belles-mères”, clame le chanteur avant de terminer en faisant part de son amour. “Je t’aime tellement, merci de partager ta vie avec moi”, a-t-il écrit.

Les deux tourtereaux ont dignement fêté leur anniversaire dans la ville de Las Vegas avec des proches. Bianca Censori et Kanye West ont été aperçus dans le casino Wynn le 6 janvier. Comme à son habitude, la jeune femme était dans une tenue sobre avec un haut de bikini cachant à peine une partie de son corps ainsi qu’une jupe. Comme le révèlent les vidéos postées par les médias outre-atlantique, il y a quelques jours, Ye avait choqué les internautes avec des clichés de sa compagne dans des tenues osées, une grande partie de son corps apparaissant. Il avait alors proclamé que 2024 serait une année sans pantalon.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ye (@kanyewest)

Kanye West and Bianca Censori in Las Vegas. pic.twitter.com/nLqbe9Hkij — XXL Magazine (@XXL) January 8, 2024