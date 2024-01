Cédric Doumbé moqué après l’annonce de son probable prochain adversaire

Après l’annonce du manager de Cédric Doumbé que son prochain combat sera présenté très prochainement, le nom de son possible adversaire pour ce duel dans la cage vient de fuir et a fait réagir en masse les internautes dans des avis très mitigés sur le niveau de ce dernier pour affronter le Français.

“Le Poirier vs Saint-Denis de Wish” rigole les internautes sur Cédric Doumbé !

Les fans français de MMA attendent avec impatience de retrouver Cédric Doumbé pour son second combat en PFL. Habitué au trash-talking, l’ex-champion de kickboxing fait parler de lui dans la presse et sur les réseaux pour fréquemment faire monter la pression en provoquant les autres combattants. Avec 5 victoires par KO en 5 combats, The Best continue de susciter l’attention à son égard en France et à l’international. Cependant, il demeure encore relativement méconnu, et sur les réseaux, le public n’a pas hésité à faire la comparaison avec Benoît Saint-Denis.

Le pratiquant français de MMA de l’UFC commence à être de plus en plus connu aux États-Unis et l’annonce de son prochain combat fait sensation. Benoît Saint-Denis va affronter le N°3 des poids légers, Dustin Poirier, au mois de mars prochain à l’occasion du co-main event de l’UFC 299. Cédric Doumbé, de son côté, a pris la décision de ne pas rejoindre pour le moment l’UFC en rejoignant la Professional Fighters League. Le combattant franco-camerounais devrait être à l’affiche du combat principal du prochain événement qui pourrait avoir lieu en France, avec comme rival peut-être un ancien champion de l’UFC.

C’est le nom d’Anthony Pettis qui circule avec insistance sur les réseaux. Même si l’information n’est pas officielle pour le moment, la rumeur a déjà été vivement commentée, et sujet à critique sur le niveau actuel de l’Américain de 36 ans. Il possède une solide expérience de 40 combats, mais avec 14 défaites et dont les meilleures années sont derrière lui. “Cédric Doumbé contre Anthony Pettis est en négociation pour le prochain main event du PFL Paris. C’est le Poirier contre Saint-Denis de Wish”, “Doumbé a plus de potentiel que BSD, BSD le bat dans un combat direct”, peut-on par exemple lire dans les commentaires des internautes qui déplorent la différence entre Doumbé et Benoît Saint-Denis.

Très réactif, Cédric Doumbé ne devrait pas manquer de répondre à ses détracteurs avant la confirmation de son prochain combat en PFL.

Doumbe has higher potential than Bsd — ♔ (@ADESANYAFAN_) January 10, 2024

Poirier vs Saint Denis from Wish https://t.co/dBjbxYTUjU — Jakob🧞‍♂️🐉☀️ (@JAKEYMMA) January 10, 2024

Cédric Doumbé vs Anthony Pettis pour le PFL Paris en mars ? 👀🇫🇷 On signe où ? pic.twitter.com/qGZS3BuIZA — La Sueur (@LaSueur_off) January 9, 2024