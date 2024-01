Sadek traite Ninho de poucave et de pointeur

Sadek est toujours très remonté contre Ninho qui, lors de son séjour en prison au mois de décembre dernier, en a profité pour faire supprimer quasiment toutes leurs collaborations sur les plateformes de streaming. Le rappeur du 93 vient d’en remettre une couche contre NI, avec également un tacle contre Booba.

Ces dernières années, Booba a pris l’habitude d’attaquer de nombreux rappeurs français, et l’une des cibles principales est Sadek. Celui-ci ne se démonte pas face au DUC et réplique constamment. Lors de la récente venue de B2O à Dubaï au mois de novembre dernier, Dek-Sa avait même provoqué son rival pour en découdre dans la ville où il réside, mais en vain : la confrontation n’a pas eu lieu. Johnny Niuuum s’est ensuite retrouvé en prison au mois de décembre pendant quelques jours, sans que la raison de cette incarcération soit connue. Tout en accusant son ennemi d’être à l’origine de cette arrestation, il a repris les attaques contre Kopp, et aussi pour s’en prendre à Ninho suite à la disparition de leurs différents featurings des plateformes.

Un feat Booba et Ninho proposé par Sadek pour les provoquer !

Par la suite, Sadek a accusé Ninho d’avoir causé la chute de ses ventes, notamment suite à la sortie de sa mixtape “NLC 2”. Le projet ne s’est écoulé qu’à 3 000 ventes en première semaine. “Le physique a été détruit après une plainte déposée par Ninho. C’est aussi lui qui a fait retirer tous les morceaux des plateformes, croyant me sanctionner économiquement”, a-t-il déploré pour confirmer que c’est NI qui a fait retirer les titres “Madre Mia”, “Kimono”, “TP” ou encore “C’est trop…”. Sur Spotify, le single “Roma” entre les deux rappeurs et le morceau en commun avec Da Uzi, SCH, Hornet La Frappe et Leto intitulé “La vie du binks” sont encore disponibles, mais les autres collaborations entre eux ont disparu.

Toujours très agacé contre son ancien compère et B2O, Sadek s’en est encore pris aux deux hommes sur Twitter, renommé X pour les piquer. “Faites un feat Ninho Booba entre poucaves et pointeurs, vous allez vous entendre, j’en suis sûr“, a-t-il écrit tout en les mentionnant pour tenter de les interpeller. Cette proposition de Dek-Sa de collaborer est quasiment improbable, car Booba et Ninho sont aussi en conflit suite aux accusations du premier nommé contre le second d’avoir recours à des achats de streams pour gonfler les chiffres de ses ventes.