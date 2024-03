Sadek préfère mourir que reprendre le Rap

Après avoir annoncé officiellement la fin de sa carrière de rappeur, Sadek confirme sa décision et va encore plus loin en assurant qu’il préfère mourir plutôt que de devoir reprendre la musique. Il a définitivement tourné la page.

Sadek a récemment fait part de son souhait de devenir Youtubeur et d’ouvrir une boutique de vente de beignets à Dubaï, où il réside désormais. Après une vidéo d’explications sur les investissements dans la crypto-monnaie ainsi que l’histoire du Bitcoin, il enchaîne les vidéos sur sa nouvelle chaîne YouTube nommée “Sadek TV” qui, pour le moment, réunit un peu plus de 2 000 abonnés. Il y décrit “3 contenus hebdomadaires qui tourneront autour de différents thèmes : entrepreneuriat, crypto-monnaies et divertissement.”

Face aux questions des internautes sur le choix de stopper sa carrière de rappeur, il a encore abordé dernièrement le sujet pour réitérer ses précédents propos : son arrêt de la musique est irrévocable. En effet, Sadek a déclaré fermement ne plus jamais faire de rap en réponse aux interrogations de ses fans. “Merci, mais non merci, je ne referai plus jamais de rap“, affirme l’ex-rappeur dans un tweet en réaction au message “Je vais dire un truc qui ne va pas plaire : pour moi Sadek était excellent avant, putain les bangers que je réécoute CHEF @Sadekniuum reviens dans la musique pitié”.

Mourir ou faire du rap ? Sadek est allé ensuite jusqu’à répondre qu’il préférerait mourir que reprendre la musique. “Non, vous n’avez vraiment pas compris que je préfère mourir que de refaire du rap… Et je parle de crypto comme je vais parler de plein d’autres sujets”. Le message est passé : pour Dek-Sa, quoi qu’il arrive, il ne sortira plus jamais aucun morceau, au regret de ses fans.

Merci mais non merci, je ne referai plus jamais de rap 🫡 https://t.co/0DU7nzWIpF — Sadok Bourguiba (@Sadekniuum) March 20, 2024