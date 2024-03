Sadek : sa carrière de rappeur est bien terminée et voici pourquoi

C’est officiel, Sadek confirme qu’il arrête le rap et s’est confié plus en détail sur les raisons de cette décision radicale qui a surpris ses fans. Le rappeur du 93 a trouvé d’autres activités pour sa reconversion en tant que businessman.

On ne devrait plus entendre rapper Sadek !

L’annonce soudaine et inattendue de Sadek sur sa retraite musicale a étonné les auditeurs de rap français. La nouvelle est restée assez incompréhensible pour ses fans, c’est pourquoi il a tenu à apporter quelques précisions sur ce choix. Johnny Niuuum a confirmé ses précédents propos sur son arrêt de la musique et a répondu aux questions des internautes, dont l’une sur ses investissements dans la cryptomonnaie. En plaçant au passage un tacle aux rappeurs quarantenaires, il a déclaré : “Je n’ai jamais parlé de devenir riche facilement. Et pour le rap, non, je suis à la retraite. J’ai deux disques de platine et deux disques d’or. Je ne vais pas rapper jusqu’à 40 ans, je me respecte.”.

Sadek a précisé avoir bouclé la boucle dans la musique : “J’ai commencé le rap par conviction. Je l’arrête aujourd’hui aussi par conviction. La boucle est bouclée.”. L’artiste originaire du 93 semble donc très sérieux dans sa déclaration de tourner la page du rap et de mettre un terme à sa carrière musicale. Il a également parlé de devenir YouTubeur ou encore de se lancer dans un business de vente de beignets.

Salut couscous Algérien , je n’ai jamais parler de devenir riche facilement , et pour le rap non je suis à la retraite j’ai 2 discs de platines et 2 discs d’or je vais pas rapper jusqu’à 40 ans je me respectes 🥰 https://t.co/p7CEHsTkFZ — Sadok Bourguiba (@Sadekniuum) March 4, 2024