Sadek met en cause Booba dans le scandale Diddy qui dénonce Bass For Real

Sadek s’est retiré du rap game suite à l’annonce, mais continue de clasher Booba en ressortant les liens de ce dernier avec Diddy. Alors que B2O a dénoncé sur les réseaux l’entrepreneur français basé aux États-Unis, Bass For Real, suite aux scandales qui frappent le rap américain depuis quelques jours avec l’accusation de trafic se*uel de Puff Daddy.

Diddy est dans la tourmente. Après les accusations de viols et d’agressions se*uelles, le FBI a investi ses domiciles de Los Angeles et Miami. Il est soupçonné de trafic se*uel. Dans cette enquête, le rappeur américain est pour le moment laissé libre par la police et son avocat a réaffirmé l’innocence de son client, déplorant une “chasse aux sorcières”. D’autres rappeurs comme Jay-Z seraient aussi soupçonnés d’être liés à ce scandale selon les révélations de 50 Cent, qui assure que le mari de Beyoncé est la prochaine star à tomber.

Sadek incrimine Booba dans l’affaire Diddy !

En France, Booba a réagi à cette affaire en s’en prenant à Bass For Real, fréquemment aperçu en compagnie des rappeurs américains les plus connus, comme Puff Daddy, dans des soirées. “Pour ceux qui connaissent cet escroc notoire “Bass for real”, c’est peut-être l’heure…“, a commenté le DUC pour le mettre en garde, ce qui n’a pas échappé à Sadek.

En effet, pour Sadek, la polémique autour de Diddy peut aussi avoir de lourdes répercussions dans notre pays et dans le milieu du rap. Johnny Niuuum s’est amusé à ressortir les liens entre Booba et Puff Daddy. Les deux rappeurs ont collaboré en 2010 pour l’album “Lunatic” du français avec le single “Caesar Palace”. B2O a ensuite invité Diddy à son concert à Bercy en 2007. “T’es jalouse Elie ? T’as dû bien te faire casser ton petit Boulard de blasphémateur dans ces soirées-là”, déclare tout d’abord le rappeur du 93 avant d’ajouter, “Pour avoir Diddy à son concert, j’imagine qu’il faut rendre des sacrés services, euh, services tu nous expliques Elie la pointe ? @booba t’as plus d’Internet ?”, le tout accompagné de photos d’une fête de Puff Daddy à laquelle Kopp était convié tout en le nommant par son véritable prénom.

Booba est resté silencieux face aux attaques de Sadek et aux photos d’archives qu’il a retrouvées.

