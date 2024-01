Ice Spice fait sensation avec sa danse toujours aussi osée

Lors du tournage de son dernier clip, Ice Spice a invité quelques fans de Miami et a encore attiré l’attention sur elle avec un twerk affriolant, comme elle a l’habitude de le faire.

En début de semaine, des images du tournage du prochain clip d’Ice Spice ont été diffusées sur les réseaux. Elle n’a pas changé de style pour la mise en scène de la vidéo. En effet, sur les vidéos, la rappeuse du Bronx affiche ses talents de danse. Elle apparaît sur un podium en train de s’ambiancer sur la musique en remuant son “derrière”, comme souvent dans ses clips, avec une foule ébahie. Dans une autre séquence, elle est également vêtue d’un large t-shirt blanc de la marque Balenciaga avec un short moulant, toujours en train de twerker.

Les fans d’Ice Spice ont apprécié : “Dis ce que tu veux, ICE Spice est trop badddd”, “C’est pas sérieux, n’est-ce pas ?” ou encore “Abonnée seulement pendant une semaine et elle pourrait prendre sa retraite lol”, “De la musique transformée façon fast-food pour une génération transformée façon fast-food”, peut-on lire dans les commentaires mitigés des internautes sur le réseau social X de ce tournage du clip d’un titre encore inédit et dont la sortie ne devrait pas tarder.

La rappeuse américaine travaille également actuellement sur la préparation de son premier album, dont la sortie dans les bacs est prévue pour le courant de cette année 2024. Ce projet devrait confirmer son ascension fulgurante en 2023 avec les hits “Princess Diana”, “Munch (Feelin’ U)” ainsi que “In Ha Mood”.

“Regardez également les nouveaux classiques avec Ice en 2024. Nous travaillons sur son premier album en ce moment”, a-t-elle annoncé à ses fans pour faire monter l’attente de son prochain projet à venir.

ice spice really got no talent all she does is shake ass 💀 pic.twitter.com/n8OUzROsHw

— voló🍌 (@keybladevolo) January 16, 2024