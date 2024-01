Shay et Gazo, c’est officialisée

La nouvelle connexion entre Shay et Gazo est validée !

Ce vendredi 19 janvier, Shay va faire son retour dans les bacs avec le troisième album de carrière. Après les projets “Jolie Garce” en 2016, “Antidote” en 2019 et son passage dans l’émission Nouvelle école pour les deux premières saisons, l’ancienne rappeuse belge du 92i présente “Pourvu qu’il pleuve“. Cet opus de 15 titres, comporte trois invités, Niska sur le single “Sans coeur” déjà disponible et que le duo a clippé, SCH avec qui elle n’a jamais collaboré pour le morceau “Paradis” mais formé le jury du télécrochet de Netflix et enfin Gazo pour une collaboration inédite sur la chanson “À l’envers“.

Gazo et Shay unis !

Pour présenter ce nouvel opus, Shay a dévoilé trois extraits avant la parution de l’album avec “Jolie Go” il y a un an, “Commando” dont le clip nominé aux Victoires de la Musique dans la catégorie de la meilleure création audiovisuelle et enfin “Sans Coeur” en compagnie de Niska qui a totalisé plus de 9 millions de vues sur Youtube. Ce projet s’annonce comme l’un des albums marquants de la scène urbaine de ce début d’année 2024.

Le tracklisting de l’album “Pourvu qu’il pleuve” de Shay :

Partie hier Shooter Sante Fe A l’envers feat. Gazo T Mimi Poison Ivy Commando Baby Daddy 17 Sans coeur feat. Niska JGG Joli go Cash 1000 à l’heure Paradis feat. SCH

Article en lien : Shay, sa photo un peu trop osée fait sensation