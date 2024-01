Jul se détrône lui-même au Top Album avec les belles ventes de Décennie

Début d’année phénoménale pour Jul ! Le rappeur marseillais compte des ventes énormes pour son dernier album “Décennie” et s’annonce déjà comme l’un des plus gros succès de 2024 alors que son précédent opus “La route est longue” est paru le mois dernier.

Jul réalise encore un gros démarrage

Nouvel album de Jul rime avec nouveau succès et disque d’or. Comme à chaque projet qu’il sort, le “J” va encore atteindre le seuil symbole des 50 000 ventes avec son dernier opus, “Décennie”. En première semaine, ce projet réalise 9 861 ventes en physique, 300 ventes en téléchargement et enfin 14 190 ventes en streaming, soit un total de 24 351 équivalents en 7 jours d’exploitation, une performance remarquable sachant qu’il a sorti un autre album au mois de décembre et que celui-ci est déjà certifié disque de platine avec plus de 100 000 ventes en moins de deux mois.

Pour ce projet de 23 morceaux, Jul a réuni du beau monde en travaillant avec Alonzo, SCH, Dystinct, Kvra, Houari, Moubarak, Rim’K, ZKR, Le Rat Luciano ou encore Baby Gang. Avec ce gros score, l’interprète de “Tchikita” conserve la première place du Top Album qu’il a occupé pendant 5 semaines consécutives avec “La route est longue”, mais qui perd la tête du classement battu par “Décennie”. Jul réussit l’exploit de placer deux albums dans le Top 4 du classement des albums les plus vendus en France, PLK étant deuxième avec “Chambre 140 (part.1)” et Shay est troisième avec “Pourvu qu’il pleuve”.