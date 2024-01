PNL validé par Kylie Jenner et c’est improbable !

La musique de PNL inspire même les Américains, comme le prouve l’une des dernières publications de Kylie Jenner sur son compte Instagram, qu’elle a illustrée avec l’extrait d’un morceau du groupe de rap français. La connexion est vraiment improbable.

À l’occasion de la Fashion Week Haute Couture printemps-été 2024 à Paris, de nombreuses célébrités sont de passage en France ces derniers jours. Kylie Jenner a fait sensation cette semaine avec son apparition au défilé de Jean Paul Gaultier, vêtue d’une tenue resplendissante. Elle s’est ensuite retrouvée au défilé de la Maison Margiela, en compagnie de Kim Kardashian, assise au premier rang. La petite amie de Timothée Chalamet a relayé des photos de ces événements à ses 400 millions d’abonnés sur Instagram. Dans l’un des posts avec sa tenue de la maison de haute couture française Maison Margiela, elle a accompagné la vidéo d’un fond sonore d’un titre de PNL.

Kylie Jenner utilise un titre de PNL sur Instagram !

En effet, dans cette courte séquence, les fans de PNL ont rapidement reconnu les premières notes du single “Onizuka” d’Ademo et NOS, extrait de l’album “Dans la légende” produit par Dolor et BBP. Même si l’on n’entend pas la voix des rappeurs sur le court extrait, l’instru est clairement reconnaissable. Le producteur français BBP a d’ailleurs relayé la vidéo postée par le média Raplume. “Content que la musique voyage, rien à voir avec la personne et ses positions”, a-t-il commenté en réponse à un internaute qui a critiqué ce partage : “Ne soit pas fier, au contraire cette tass tâche ta prod”.

Discret musicalement, PNL a fait son retour en fin d’année dernière, pour se mobiliser en soutien aux victimes civiles de Gaza, suite au conflit israélo-palestinien. Le duo a dévoilé le single “Gaza“, dont les fonds ont été reversés à des associations palestiniennes, sous le nom de groupe “Jour de Paix”.

Kylie Jenner a utilisé une prod’ qui nous semble plutôt familière sur sa publication Instagram 🌍 pic.twitter.com/kp9NwaU0Ge — RAPLUME (@raplume) January 28, 2024