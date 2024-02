Gradur, MHD, Gims, La Fouine et Sadek réagissent à la situation au Congo

La situation critique au Congo alerte les rappeurs français ! Avant la demi-finale de la CAN 2024 entre le Congo et la Côte d’Ivoire, Gradur, MHD, Gims, La Fouine ou encore Sadek se sont mobilisés pour sensibiliser le public sur les récents événements au Congo que les médias Européens ne diffusent pas dans la presse.

Dans l’Est du Congo, la guerre perdure depuis près de 30 ans et a causé la mort de millions de personnes. Pendant la CAN 2024, la situation ne s’est pas améliorée, les combats se poursuivent entre les rebelles et l’armée depuis le mois d’octobre 2023, des nouveaux massacres de civils ont eu lieu notamment dans la ville de Goma où la situation est de plus en plus inquiétante. Cela n’a pas laissé indifférents les footballeurs africains comme Cédric Bakambu, l’international congolais a pris la parole sur Twitter avant d’être suivi par des rappeurs comme Gradur.

Tout le monde voit les ma*sacres à l’Est du Congo, mais tout le monde se tait. Mettez la même énergie que vous mettez pour parler de la CAN pour mettre en avant ce qu’il se passe chez nous, il n’y a pas de petits gestes.

D’origine congolaise et en Côte d’Ivoire pour suivre les matchs de l’équipe nationale à la CAN 2024, Gradur a ajouté sur le réseau social X à son tour un message soutenu par MHD qui l’a partagé sur son profil après sa récente libération de prison :

« Profitons de la lumière de la CAN sur notre prochain match pour penser à nos frères à l’EST qui souffrent énormément. Ne les oublions pas dans nos prières »

C’est ensuite un autre rappeur français, Sadek qui a également partagé un message afin de dénoncer la guerre au Congo suivi de Gims :

« N’ayons pas l’émotion sélective, ce qui se passe au Congo est INTOLÉRABLE. Un génocide a lieu depuis tant d’années sous nos yeux pourtant le monde ferme les yeux, car les enjeux politiques sont énormes. Cependant l’occident nous a éduqué malgré nous à classifier les souffrances et il est urgent de sortir de ces schémas nauséabonds….Toute vie humaine a la même valeur, peu importe la couleur ou la religion. Je suis prêt à participer à toute action concrète qui permettrait d’agir pour le bien à notre échelle. »

« L’humanité devra mettre un terme à la guerre ou la guerre mettra un terme à l’humanité. »

La Fouine a de son côté relayé la publication de David Guiraud, le député de la 8ᵉ circonscription du Nord dans lequel il écrit :

En République démocratique du Congo un nettoyage ethnique est en cours et des images d’une violence effroyable circulent en ce moment. Je ne veux pas les partager, elles sont beaucoup trop violentes, mais j’espère que nos médias vont en parler. Il y a plus de 6 millions de déplacés. Le Congo saigne. C’est une catastrophe humanitaire. Et le pire c’est notre silence. Alors parlez pour dénoncer ces atrocités !

Ce petit documentaire de 26minutes est très intéressant et éclaire beaucoup sur la situation de notre pays le Congo depuis des années. Je vous invite à le regarder pour comprendre un peu plus ce qui se passe et vous informer pour ceux qui n’étaient pas ou très peu au courant.🇨🇩🙏🏾 https://t.co/Y7paVjPS3e — GRADUR (@GRADIDUR) February 6, 2024

Profitons de la lumière de la CAN sur notre prochain match pour penser à nos frères à l’EST qui souffrent énormément. Ne les oublions pas dans nos prières 🇨🇩🙏🏾 #PRAYFORCONGO #CONGOISBLEEDING 🇨🇩✊🏾 pic.twitter.com/LH6z3KI7Im — GRADUR (@GRADIDUR) February 4, 2024

“L’humanité devra mettre un terme à la guerre, ou la guerre mettra un terme à l’humanité.” #Goma #GenocideCongo #FREECONGO 🇨🇩 pic.twitter.com/10yK0C0HiW — G I M S (@GIMS) February 5, 2024

N’ayons pas l’émotion sélective, ce qui se passe au Congo est INTOLÉRABLE. 💔 Un génocide a lieu depuis tant d’années sous nos yeux pourtant le monde ferme les yeux car les enjeux politiques sont énormes. Cependant l’occident nous a éduqué malgré nous à classifier les souffrances… — sadek (@Sadekniuum) February 5, 2024