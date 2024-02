Booba clashe Gims sur ses liens avec Macron, « T’es vraiment… »

Et c’est reparti pour les attaques de Booba contre Gims. À quelques heures de la sortie de son nouvel album, B2O n’a pas manqué de tacler son rival en s’emparant de la récente rencontre entre le couple présidentiel Emmanuel et Brigitte Macron et l’ex-membre de la Sexion d’Assaut.

Il y a quelques jours, Gims a fièrement partagé des photos de sa participation à la soirée organisée par Brigitte Macron pour l’Opération Pièces Jaunes. Cette initiative vise à collecter des fonds pour la Fondation des Hôpitaux. L’auteur de Subliminal semble s’être rapproché du couple présidentiel, publiant ensuite d’autres photos en leur compagnie lors d’un dîner à l’Élysée. Ces clichés ont suscité des critiques envers le frère de Dadju, et Booba s’est joint aux détracteurs pour rappeler à Gims ses propos de l’année passée envers Emmanuel Macron.

Booba ressort les propos de Gims après sa rencontre avec Emmanuel Macron

En effet, Gims avait refusé l’invitation du président français de l’accompagner au Congo dans son jet privé. Dans un entretien avec le youtubeur LeChairman, il avait justifié son choix par la situation tendue actuelle au Congo, ne souhaitant pas être associé à Macron. Des rumeurs dans la presse ont également évoqué un différend sur les conditions exigées par le chanteur, notamment un cachet de 100 000 euros et son propre jet privé pour se déplacer à Kinshasa.

Booba a ressorti ces propos pour s’en prendre à Meugui et démontrer son changement de position. Dans un tweet, il a partagé les images de l’ancienne interview de Gims avec le message : “Gims, t’es vraiment une race à part.”. De nombreux internautes ont soutenu le clash de B2O, commentant : “Par contre aller récemment dîner à l’Élysée, ça c’est une bonne idée”, “Fais ce que je fais, mais pas ce que je dis”, “Double discours ce Gims”, “Heureusement que Booba est là pour vous ouvrir les yeux”.

Gims n’a pas encore réagi à la pique de Booba ni aux critiques concernant son invitation à l’Élysée.