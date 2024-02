Booba s’en prend à Gims : “Paris sportifs halal ! tu souffres, faut payer les …”

Booba reprend encore le clash contre Gims !

L’actualité de Booba est plus présente que jamais avec son dernier opus et il n’oublie pas de charger Gims pour sa promotion de paris sportifs pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024, comme l’ancien leader de la Sexion d’Assaut l’avait déjà fait il y a quelques semaines pour des matchs de Premier League.

Même pendant la promotion de « Ad Vitam Æternam », qui s’annonce comme un gros succès avec une première place sur les plateformes de streaming dès sa sortie, Booba ne manque aucune occasion de cibler ses rivaux et cette fois-ci, c’est au tour de Gims d’en faire les frais. Meugui a conclu dernièrement un partenariat avec une application de paris sportifs, 1XBET, une démarche que B2O n’apprécie guère, tout comme les placements de produits sur les réseaux.

B2O dénonce les placements promotionnels de son rival !

Au mois de décembre dernier, l’interprète de Bella avait déjà fait la publicité d’un code promo pour parier sur un match du championnat d’Angleterre entre les équipes de Chelsea et Manchester United. Il vient de récidiver à l’occasion de la finale de la CAN. Booba avait essayé de prouver que Gims ne devrait pas avoir besoin de s’associer avec un site de paris sportifs avec sa fortune, qu’il affiche fréquemment sur ses réseaux en filmant ses voyages en jet privé, ses bijoux et voitures de luxe, ou encore ses vêtements de grandes marques.

“Paris sportifs halal. Tu souffres, faut payer les sacs à la sorcière…“, commente Booba dans une publication sur Instagram avec le code promotion de Gims pour parier sur le match de ce dimanche soir entre le Nigéria et la Côte d’Ivoire, en désignant Demdem, la femme de son rival comme étant une sorcière. Le Duc a ensuite enchaîné avec une ancienne vidéo de Meugui en train de le critiquer en le surnommant “Winny” : “Rien ne fonctionne Winny, ça ne marche plus, tu dois être en train de te poser des questions. Tout ce que tu entreprends, c’est la malédiction ! T’es maudit, Winny, t’es maudit parce que tu as blasphémé”. “Sacré Marabout“, ajoute B2O en légende alors que son dernier album cartonne pour le moment en streaming, notamment le single Dolce Camara avec SDM, dans le TOP 3 des singles les plus écoutés depuis sa sortie.