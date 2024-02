Mbappé à Paris c’est fini, l’annonce qui fait mal aux fans du PSG

Ce n’est toujours pas officiel, mais cela se précise ! Kylian Mbappé ne devrait pas poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Son arrivée au Real Madrid est toujours pressentie avec insistance, même si pour le moment, rien n’est encore confirmé. Le journaliste Daniel Riolo l’assure d’ailleurs dans sa dernière déclaration sur le sujet : le buteur parisien va quitter la capitale française.

Daniel Riolo est persuadé du départ de Kylian Mbappé !

C’est une nouvelle annonce fracassante sur l’avenir de Kylian Mbappé que vient de faire Daniel Riolo. Le PSG et son attaquant, c’est bientôt la fin. Carlo Ancelotti a assuré face aux journalistes avoir déjà dans son effectif actuel les meilleurs joueurs au monde, alors que son équipe occupe la tête de la Liga avec 5 points d’avance sur le second, Girona. Des propos qui ont amusé Booba, qui a relayé cette déclaration pour tacler l’international français.

En fin de contrat avec le PSG, Mbappé sera libre au mois de juin et peut signer dans n’importe quel club sans indemnité de transfert. Mais il a déjà recalé le Real à plusieurs reprises pour prolonger avec Paris. Son transfert en Espagne se fait toujours attendre.

La décision de Mbappé devrait être annoncée par le joueur très bientôt. En attendant, les rumeurs agitent la presse sportive. Pour certains journalistes spécialisés, comme Daniel Riolo, cela ne fait aucun doute : l’ancien Monégasque va quitter le PSG. “Cela ne suffira pas, la chose est désormais entendue. Je l’ai déjà dit et plus les jours passent, plus je le redirai : Mbappé à Paris, c’est fini“, a-t-il déclaré hier dans l’émission After Foot.

Ni le joueur, ni son entourage, n’a fait de commentaire sur cette affirmation. Mbappé prépare actuellement l’un des matchs les plus importants de la saison face au Real Sociedad pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les supporters veulent encore croire à une prolongation de contrat de leur idole. Ils ont scandé “Kylian à Paris” lors du match face à Lille au Parc des Princes samedi dernier, lors de l’entrée sur la pelouse du meilleur buteur de Ligue 1.