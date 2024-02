Jul millionnaire avec sa musique de la pub d’Oasis

Au mois de juin dernier, Jul a dévoilé une surprenante collaboration avec la marque de boisson Oasis. Il a réalisé une chanson pour en faire la promotion, intitulée “Tropical“. Cette chanson est issue de l’édition bonus de son album “C’est quand qu’il s’éteint ?“. Cette connexion inattendue a été un vrai succès pour le rappeur Marseillais ainsi que pour la boisson française non gazeuse aux fruits.

Jul certifié Or avec une publicité !

Pour marquer le coup de leur collaboration, Jul et Oasis ont présenté une cannette spéciale “Tropical Oasis feat Jul”, mise en vente l’été dernier. Cette édition limitée était une collaboration entre Oasis et D’or et de Platine, le label de Jul. La marque de boisson vient de révéler le succès de leur association : un million de cannettes à l’effigie du rappeur ont été vendues, et le morceau a été certifié single d’or. Il vient en effet de franchir le seuil des 15 millions d’écoutes, une certification à laquelle Jul est habitué.

Voilà pourquoi on l’appelle l’ovni !

Sur Spotify, le single “Tropical” cumule 13 millions d’écoutes. Quant à Youtube, le clip explose les vues avec plus de 17 millions de visionnages. C’est une première dans l’industrie musicale en France : jamais un rappeur français n’avait réussi à obtenir un single d’or avec une musique de publicité. C’est une sacrée performance qui s’ajoute à l’impressionnant palmarès de Jul.