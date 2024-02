Kalash Criminel : les punchlines de son nouvel album font polémique

Bon Courage, le nouvel album de Kalash Criminel, paru vendredi dernier, fait sensation. Il suscite le débat pour ses nombreuses punchlines sujettes à controverse, plus particulièrement le titre “Encore des problèmes” en collaboration avec Freeze Corleone.

En attendant de connaître les premiers chiffres de ventes, le rappeur du 93 réussit un beau démarrage avec le single “Encore des problèmes“. Il est entré dans le Top 50 des singles les plus écoutés sur Spotify en France avec plus de 800 000 streams en 3 jours. Le clip vidéo cumule plus de 750 000 vues sur la même période et atteint la deuxième place des tendances musicales sur YouTube.

Cependant, depuis la parution de l’album, la polémique continue d’enfler concernant certaines paroles de Kalash Criminel ou encore de Freeze Corleone dans leur featuring.

Leurs propos sont volontairement provocateurs et visent à soulever des scandales ou à dénoncer certains problèmes de notre société. Sur les réseaux sociaux, des phrases extraites de l’album font l’objet de vives critiques.

Sans l’Afrique, leurs seules richesses seraient l’fromage et l’vin (Hahaha).

J’suis heureux comme un juif qui a raté l’train (Boum).

J’veux m’faire des sous sur les gens qu’j’aime pas comme le fait Bolloré. F*ck Vincent Bolloré et Blaise Compaoré.

J’étais en clash avec le président. Le petit Macron, non, monsieur le président (Haha, haha).

Rien à f*utre d’la m*rt d’la reine Elizabeth.

Voir des hommes enceintes (Wouh), c’est ça qu’ils appellent le progressisme (Ah).

L’ONU a du sang sur les mains (F*ck, f*ck, f*ck).

L’occident condamne la Russie mais condamne pas le Rwanda.

Kalash Criminel n’a pas répondu à ses détracteurs et poursuit la promotion de son album. Il s’est félicité du bon démarrage de Bon Courage sur Deezer, où le projet est entré en tête du top démarrage ce week-end.