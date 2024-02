Maeva Ghennam et Carla Moreau : une altercation verbale éclate dans un magasin

La nouvelle va faire le bonheur de Booba, en guerre contre les influenceurs dont Maeva Ghennam est devenue l’une de ses cibles favorites, cette dernière vient de s’embrouiller avec une autre influenceuse, Carla Moreau. Une altercation a éclaté entre les deux femmes dans un Sephora.

La tension est encore palpable entre les Maeva Ghennam et Carla Moreau !

En 2021, Carla Moreau avait fait scandale suite aux accusations de sorcellerie contre d’autres personnalités de la télé-réalité, dont l’une des meilleures amies en la personne de Maeva Ghennam. “Maëva, tu seras complètement bloquée et tu seras virée des programmes de W9”, avait-elle déclaré dans un enregistrement vocal diffusé sur les réseaux en ajoutant qu’elle espère que l’utilisation de la sorcellerie contre Maeva va fonctionner afin de lui nuire pour que cette dernière ne puisse plus participer au programme télévisé de W9. Depuis cette affaire, les deux influenceuses ne sont plus amies et la rivalité entre elles est toujours bien présente.

Effectivement, Maeva Ghennam et Carla Moreau se sont rencontrées dans une boutique de la chaîne de magasins de vente de parfums, Sephora, et une rixe verbale a eu lieu. Une employée de l’enseigne a tout révélé au média Skyress TVR. Par hasard, elles se sont croisées dans le magasin lorsque Maeva a bousculé Carla, l’incident en est resté là dans l’établissement. Carla aurait essayé d’esquiver Maeva pour éviter la confrontation et c’est ensuite sur le parking que la seconde nommée aurait hurlé, “Espèce de sorcière !“, avant d’ajouter dans une story qu’elle allait s’occuper de sa rivale.

Maeva Ghennam n’a visiblement pas digéré l’affaire du scandale de la sorcellerie et compte bien régler des comptes avec Carla Moreau.