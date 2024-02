Multimillionnaire, Booba est le rappeur français le plus riche de l’histoire

La question revient souvent : à combien s’élève la richesse de Booba ? Le rappeur français, exilé à Miami, affiche régulièrement sur ses réseaux sociaux une vie de luxe, avec une magnifique villa en Floride et plusieurs bolides de marques prestigieuses comme Mercedes, Lamborghini ou encore Porsche.

En 2021, une enquête de BFM Business et Capital a révélé un montant estimatif de sa fortune. En plus d’être un rappeur avec une carrière de plus de 25 ans dans la musique, cumulant plus de 3 millions d’albums vendus, un onzième album nommé “Ad Vitam Aeternam” et une certification de double disque de platine sans sortie physique avec Ultra, Booba est aussi un véritable businessman. Il multiplie ses activités et ses revenus ces dernières années. Il y a 8 ans, le magazine GQ France l’avait même nommé “Businessman de l’année“.

Le Duc de Boulogne s’est notamment lancé activement dans la production d’autres artistes avec son label 92i. Damso, Shay et SDM sont ceux qui ont acquis le plus de notoriété en démarrant leurs carrières respectives avec l’aide de Kopp. Dernièrement, il a même conclu un contrat de trois millions d’euros avec Sony Music pour l’exploitation de ses titres et de potentiels projets futurs.

Loin d’être à la retraite, Booba est aussi très actif sur les réseaux sociaux pour présenter ses projets. Il a récemment lancé la société “Starting Blok“, une agence d’influenceurs pour mettre en avant des talents urbains, sans placements de produits, contrairement aux influenceurs traditionnels. B2O possède aussi sa propre ligne de vêtements “Disconnected” et sa marque de whisky “D.U.C”. Cependant, sa tentative de créer un nouveau média OKLM (radio, télé, site internet) s’est soldée par un échec.

Malgré cela, en 2021, BFM Business et Capital ont réalisé une étude pour estimer la fortune du fondateur du 92i. Elle se situe dans une fourchette de 40 à 60 millions de dollars. Depuis ce calcul, sa richesse a sans doute encore augmenté grâce à ses activités et ses investissements, ce qui fait de lui le rappeur français le plus riche de l’histoire, comme vient de le confirmer le magazine Voici.

Cette information ne devrait d’ailleurs pas manquer de faire réagir Gims, qui, dans une interview il y a quelques mois, a assuré être bien plus riche que son rival, Booba.