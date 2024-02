Dinor et l’influenceuse Tootatis attendent leur premier enfant

Très discret musicalement depuis la sortie de son dernier album et son départ du club de Sassuolo, Dinor refait l’actualité cette semaine avec une annonce improbable : son union avec l’influenceuse Tootatis. Le couple attend un heureux événement, l’arrivée de leur premier enfant.

Dinor et Tootatis, c’est fait, un couple improbable !

Dinor affole les réseaux sociaux en postant une photo en compagnie de Tootatis. L’influenceuse, habituée à susciter la controverse, a notamment allaité un bébé qui n’était pas le sien et a tenté de se défendre face aux critiques lors d’un passage sur le plateau télévisé de TPMP après s’être présentée à l’entrée d’un restaurant dans une tenue provocatrice avec Polska. Refoulées par le propriétaire de l’établissement, les deux femmes ont fait le buzz. Le rappeur footballeur a surpris tout le monde avec sa dernière publication Instagram en annonçant leur couple et la naissance prochaine de leur enfant.

Dinor est connu dans le rap pour avoir produit deux albums : “Lunettes 2 ski” en 2019 et “Ronaldinor” en 2021. Depuis ce dernier opus, il n’a sorti aucun projet et ses derniers singles sont parus l’été dernier : “Vida Loca” avec Vegedream et “Sous piav” avec Inoxtag. Récemment, le rappeur a réaffirmé avoir enregistré un featuring avec Drake, annoncé depuis 2021, mais cette collaboration n’a toujours pas vu le jour. Il semble également avoir mis entre parenthèses sa carrière de footballeur depuis son départ de Sassuolo la saison passée et reste sans club depuis la fin de son aventure italienne.

En attendant des nouvelles de ses actualités musicales ou sportives, Dinor va bientôt endosser un nouveau rôle, celui de père. L’annonce de sa relation avec Tootatis et de la grossesse de cette dernière est devenue virale sur la toile. Le couple n’a pas encore précisé s’il s’agit d’une fille ou d’un garçon.