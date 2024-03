Le 1er face à face intense entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier

Un moment glaçant et intense : le combat entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier s’annonce épique ! La première conférence de presse du combattant français de MMA nous promet une soirée de folie pour cet UFC 299 aux États-Unis. Il aura fort à faire ce samedi soir face à l’Américain de 35 ans, plus expérimenté.

À moins de 48 heures de l’un des combats les plus attendus du MMA français, le guerrier Benoît Saint-Denis peut obtenir le statut de superstar du MMA en battant une légende de l’UFC, Dustin Poirier. L’événement sera à suivre en direct en France de ce samedi soir 9 mars au dimanche 10 mars à partir de 23h30 sur RMC Sport 2.

La tension monte entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier !

Dans cet affrontement, les enjeux sont très importants pour Saint-Denis. Ce duel est le plus grand combat du MMA français après le face-à-face entre Ciryl Gane et Jon Jones, lors duquel le premier cité a déçu les fans avec un affrontement expéditif suite à son abandon. En cas de victoire, BSD peut devenir un météorite du MMA mondial et se rapprocher du champion Makhachev en triomphant de l’Américain demain soir. Cette confrontation, qui aura lieu lors de l’avant-dernier combat de l’UFC 299, est attendue comme une véritable guerre entre les deux athlètes.

Lors de leur première rencontre en conférence de presse, Benoît Saint-Denis a été hué par le public américain et a promis une “guerre sanglante” contre celui qui a réussi à battre McGregor à deux reprises et qui affiche un bilan de 29 victoires contre 8 défaites. «The God of War» a notamment reçu le soutien du rappeur Hatik, qui lui a adressé un message : “Arrache tout, la France est très fière de toi ! Personne ne peut tenir 5 rounds avec toi”.

🚨 LE FACE À FACE ENTRE POIRIER 🇺🇸 ET SAINT DENIS 🇫🇷 !! 💥 J-2 avant le combat de l’année pour la France ! Notre guerrier peut devenir une véritable superstar en battant cette légende de l’UFC ! 📺 Samedi à 23h30 sur RMC Sport 2 ! pic.twitter.com/JlE5dihes2 — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) March 7, 2024