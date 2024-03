Bianca Censori, sa tenue osée inspire Kristen Stewart

Bianca Censori, habituée à susciter l’indignation avec ses tenues osées, l’un de ses looks semble avoir inspiré le style vestimentaire audacieux de Kristen Stewart à l’occasion du film “Love Lies Bleeding” réalisé par Rose Glass.

Kristen Stewart influencée par Bianca Censori ?

Le 4 mars dernier, Kristen Stewart est apparue en public avec une tenue vestimentaire qui n’est pas sans rappeler celle de la femme de Kanye West, Bianca Censori, à Milan lors de la Fashion Week, il y a quelques jours. Ce look controversé, comme celui de la compagne de Ye, affiche l’actrice de 33 ans dans une combinaison avec un collant transparent, sans pantalon. Le haut du corps est composé de fines bretelles, puis d’une large bande pour recouvrir son ventre et sa poitrine, et d’une autre large bande pour cacher ses hanches. La tenue de Bianca, quant à elle, est bien plus provocatrice.

Les médias américains ont fait la comparaison entre le style de Kristen Stewart et celui de Bianca Censori lors de sa venue à Milan aux côtés de Kanye West. Le couple a assisté à un défilé de la Fashion Week, mais Bianca Censori a osé laisser davantage apparaitre ses courbes avec une tenue encore plus minimaliste, sans sous-vêtements. Des rumeurs circulent d’ailleurs selon lesquelles Ye imposerait à sa femme ce type de tenue provocatrice. Cette situation indigne les proches de la jeune femme ; son père a récemment témoigné sur le sujet pour s’agacer des choix vestimentaires de sa fille.

Kristen Stewart est à l’affiche du film “Love Lies Bleeding”, le second long-métrage de la réalisatrice Rose Glass, salué par les critiques. L’actrice y incarne le rôle d’une directrice de salle de sport, elle tombe sous le charme d’un bodybuilder.