Conor McGregor angoissé par une scène obscène de son film

Véritable légende de l’UFC à 35 ans, le retour dans l’octogone de Conor McGregor est désespérément attendu par ses fans depuis ses deux défaites face à Dustin Poirier en 2021. Son combat n’a toujours pas été officiellement confirmé. En attendant, le combattant irlandais se livre à d’autres activités et vient de dévoiler son tout premier film nommé Road House.

Conor McGregor n’assume pas une scène osée !

Connu pour son comportement extravagant et provocateur, Conor McGregor n’assume pas totalement certains de ses actes, notamment vis-à-vis de sa famille, dans la mise en scène de son premier rôle au cinéma avec le personnage de Knox. The Notorious vient d’entamer la promotion du long métrage Road House, dans lequel il partage l’affiche avec Jake Gyllenhaal. Le film sera disponible prochainement sur la plateforme de vidéos à la demande, Prime Video. Cette nouvelle expérience pour le combattant n’est pas entièrement assumée, car une séquence le gêne et il craint la réaction de ses proches.

McGregor interdit également à ses enfants de le visionner pour l’instant en raison de certaines séquences trop violentes : “Évidemment, ils ne peuvent pas le regarder et ne le feront jamais pour être honnête. J’ai peur que ma mère le voie aussi.”. Il a en effet réalisé une entrée en scène remarquée en dévoilant son postérieur au grand complet dans ce film et craint que sa femme ou encore sa mère découvre les images de cette séquence, cela pourrait même choquer cette dernière. “Ma mère vient pour la première demain et elle n’a aucune idée de ce qui l’attend. Je suis un peu nerveux à ce sujet, mais je suis e*cité.”, a-t-il commenté avant de préciser, “J’ai juste fait de mon mieux. J’avais une super équipe avec moi, un casting formidable et ils ont été très patients avec moi”, dans des propos relayés par le Sun.

Road House est un remake du film du même nom sorti en 1989 avec Patrick Swayze. Cette nouvelle version est produite par Doug Liman et met en scène Jake Gyllenhaal dans le rôle principal.