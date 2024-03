Sadek termine Booba au sujet d’Aya Nakamura, “Tu as juste pas eu ton feat”

Booba ne s’est pas joint au mouvement de soutien envers Aya Nakamura, à l’inverse de nombreux de ses confrères rappeurs comme Sadek. Cela a exaspéré ce dernier, qui a pris la parole pour attaquer une nouvelle fois le Duc. Il a sa propre théorie sur la raison de cette réaction de l’ancien membre du groupe Lunatic : la chanteuse aurait refusé un featuring à Booba.

La rumeur de la présence d’Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été pour un concert avec la possible interprétation d’un morceau d’Edith Piaf ne cesse d’agiter la polémique. Malgré les critiques et des commentaires racistes, l’interprète de Djadja peut toujours compter sur le soutien d’autres artistes pour lui apporter de la force et prendre sa défense. Mais ils ne sont pas tous du même avis : Booba a enfoncé la chanteuse française, ce qui a agacé son rival Sadek.

Booba reproche à Aya Nakamura de ne défendre aucune cause et de ne jamais l’avoir soutenu lors de ses scandales. “Qu’elle chante ou qu’elle ne chante pas, ce n’est pas mon problème. Je n’ai ni envie de regarder les J.O., ni envie d’écouter du Piaf ni du Katchanababytudeadça”, a-t-il déclaré il y a quelques jours face aux remarques des internautes. Il précise que de son côté, il a toujours dénoncé le racisme en France depuis le début de sa carrière, sans se prétendre être le sauveur de l’humanité.

Cette explication de B2O n’a pas du tout convaincu Sadek. En clash depuis plusieurs mois, les deux hommes continuent de régler leurs comptes sur les réseaux sociaux. L’artiste originaire du 93, désormais exilé à Dubaï, a apporté tout son soutien à Aya Nakamura. Dek-Sa a tout d’abord ressorti d’anciens propos de Booba dans lesquels il fait l’éloge d’Aya suite à la sortie de son album DNK en janvier 2023 : “Je suis en train de saigner l’album, j’ai envie de me mettre en couple.”.

Sadek a ensuite adressé un gros tacle à Booba avec le message : “Lâche ça le vieux, t’as juste pas eu ton feat parce que t’es une POOKIE.”. Il y a un peu plus d’un an, la rumeur d’une collaboration inédite entre les deux artistes avait en effet circulé. Kopp avait ouvert la porte à une possible connexion entre eux, en lui témoignant tout son respect. Mais depuis ce commentaire, le Duc semble avoir changé d’avis pour une mystérieuse raison et ne soutient plus Aya Nakamura.

“T’es pas en plein ramadan toi grand hadj?! Tu fais un taro sur les beignets ou pas ?“, a répondu Booba pour piquer Sadek sur sa nouvelle activité. Ce dernier a en effet ouvert une boutique de vente de beignets à Dubaï suite à la fin de sa carrière de rappeur annoncée il y a quelques semaines.

Lâche ça le vieux t’as juste pas eu ton feat parce que t’es une POOKIE 😂 https://t.co/mwL2i0qdM5 pic.twitter.com/V7kTCm0UCF — Sadok Bourguiba (@Sadekniuum) March 14, 2024