Afida Turner recadre Cyril Hanouna en direct dans TPMP

Cyril Hanouna s’est fait remettre à sa place dans son émission Touche Pas À Mon Poste en direct par Afida Turner lors d’un débat sur les propos polémiques de Michel Sardou pendant un concert concernant le consentement des femmes.

“Aujourd’hui, un jeune homme qui pose sa main sans son consentement sur la main d’une femme, c’est garde à vue directe“ a déclaré Sardou lors de l’une de ses récentes prestations sur scène. La séquence diffusée sur les réseaux a fait scandale ce lundi et Cyril Hanouna n’a pas manqué de traiter le sujet dans son programme télévisé hier soir pour décrypter le comportement du chanteur avec les chroniqueurs de TPMP et l’invitée du jour, Afida Turner. La chanteuse a livré son opinion et son explication sur les images du concert de l’artiste de 77 ans.

Afida Turner parle d’un “conflit générationnel” sur les paroles de Michel Sardou : “C’est un monsieur nostalgique. Aujourd’hui, les mecs ont peur de recevoir les nanas pour signer un contrat dans leur bureau”, commente-t-elle avant d’ajouter : “Aujourd’hui, tu mets une main à une nana et c’est Fleury-Mérogis. Je comprends, car c’est partout”. La chanteuse évoque ensuite l’influence du mouvement MeToo dont elle n’approuve pas l’action, puis de conclure avec un message de soutien envers Sardou : “C’est depuis #metoo et not for me. Michel, on t’adore et continue”.

Celle qui a fait une apparition remarquée dans la dernière saison de “LOL: Qui rit, sort” sur Prime Vidéo avec sa chanson de la barbichette, était aussi venue à TPMP pour faire la promotion de son nouveau single. Sauf que Cyril Hanouna a tenté de l’empêcher de faire le spectacle sur le plateau de télévision en lui demandant de revenir dans quelques jours pour interpréter son morceau. Elle n’a pas accepté. “Tu fermes ta gueule et tu vas t’asseoir“ a-t-elle répliqué pour recadrer l’animateur de C8 avant de se lancer dans son show malgré l’opposition de “Baba”.

“Il a l’air de banaliser l’absence de consentement !” « Aujourd’hui, un jeune homme qui pose sa main sans son consentement sur la main d’une femme, c’est garde à vue direct » : @gillesverdez est choqué par les propos de Michel Sardou lors de son concert ! #TPMP pic.twitter.com/OoH63F4KxO — TPMP (@TPMP) March 18, 2024

“Aujourd’hui, les mecs ont peur !” « Aujourd’hui, un jeune homme qui pose sa main sans son consentement sur la main d’une femme, c’est garde à vue direct » : @afidaturner réagit aux propos de Michel Sardou lors de son concert ! #TPMP pic.twitter.com/XMB4Chb4fL — TPMP (@TPMP) March 18, 2024