Cédric Doumbè dégommé par cette ancienne gloire de l’UFC

Les réactions continuent de se succéder sur la déconvenue de Cédric Doumbè face à Baki. Les avis sont mitigés sur l’issue de ce combat et les critiques fusent souvent sur le comportement de l’ancien champion de kickboxing face à l’arbitre suite à l’écharde dans l’orteil ayant entraîné sa défaite par TKO.

Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinovv se sont livré le 7 mars dernier un combat attendu par tous les fans français de MMA. Mais leur duel a laissé le public sur sa faim car l’arbitre a stoppé la confrontation au troisième round suite aux plaintes de “The Best” d’avoir une épine dans le doigt de pied. Le Franco-Camerounais a souhaité retirer l’objet pour poursuivre le combat sans cette gêne, mais Marc Goddard a refusé. Il l’a invité à continuer le face-à-face malgré ce souci avant de déclarer Baki vainqueur face à l’impossibilité de Doumbé de se battre avec l’objet dans son pied.

Légende de l’UFC, Daniel Cormier a donné son avis sur les agissements de l’ex-candidat de la téléréalité The Circle Game.

La comparaison avec les combattants l’UFC fait très mal à Cédric Doumbè

Âgé de 44 ans, Daniel Cormier est une ancienne star du MMA avec un palmarès de 22 victoires en 26 combats dans sa carrière. En 2022, il a même été intronisé dans le Hall of Fame de l’UFC. De passage dans le programme Good Guy/Bad Guy sur ESPN, l’ex-pratiquant des arts martiaux mixtes s’est exprimé sur la mésaventure qu’a subi Cédric Doumbè face à Baki en faisant le lien avec ce qui s’est passé lors d’un combat de l’UFC 299 entre Jack Della Maddalena et Gilbert Burns.

Le premier nommé a remporté la confrontation avec un bras cassé. “Jack Della Maddalena est incroyablement durable, incroyablement dur et cela montre ce que l’adrénaline est capable de faire”, déclare-t-il avant d’adresser un gros tacle à Doumbè : “On a eu un gars stoppé parce qu’il avait une écharde, l’autre gars s’est battu avec un bras cassé et a fait le travail.”.

“Il y a des niveaux de combat qu’on voit à l’UFC et des fois, on ne retrouve ça nulle part ailleurs”, a conclu Daniel Cormier sur la différence de niveau selon lui entre les combattants de l’UFC et des autres ligues comme le PFL où évolue depuis peu Cédric Doumbè.