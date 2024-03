Quand Mbappé traite Messi de fils de p*** après la défaite au Qatar

Coéquipiers en club avec le PSG lors de la Coupe du Monde 2022, Kylian Mbappé et Lionel Messi étaient rivaux lors de la finale au Qatar. Le Français n’a pas hésité à insulter le dernier Ballon d’Or quelques mois après l’échec en finale face à l’Argentine lors de la séance des tirs au but, comme vient de le révéler, Javier Pastore.

Âgé de 34 ans, l’ancien joueur du PSG est actuellement sans club suite à son expérience au Qatar SC dans la Stars League la saison passée. Javier Pastore profite de son temps libre pour enchaîner les interviews et se confier sur son passage dans le club parisien ainsi que sur ses coéquipiers. À l’occasion d’un récent entretien pour le média argentin La Nacion, le milieu de terrain argentin a dévoilé son échange avec Kylian Mbappé après le Mondial 2022 et la finale perdue par la France.

Mbappé comparé à Messi et Ronaldo !

Lors de cette discussion au sujet du meilleur buteur de Ligue 1, Pastore explique que KM7 a notamment insulté la “Pulga” pour blaguer en évoquant en privé ce souvenir douloureux pour le Français : “Je l’ai vu quelques mois après la finale au Qatar, lorsque le PSG est allé s’entraîner et jouer un match. J’étais dans le vestiaire, avec lui, avec Messi, avec Ney”, décrit l’Argentin sur le contexte de cette anecdote. Javier a ensuite expliqué avoir félicité Mbappé et il a réagi avec le commentaire : “‘Noooon, c’est ce fils de p*** de Messi qui nous a battus en Coupe du monde…’ Il l’a dit en blaguant, comme pour dire que Leo l’avait gagnée tout seul”.

Javier Pastore a également fait l’éloge de Mbappé en le comparant à Ronaldo et Messi : “C’est un gars très concentré : il a perdu une finale et le lendemain, il pensait déjà à la prochaine chose qu’il allait gagner. Il a une mentalité incroyable. (…) C’est un gagnant, il se bat à 100 %. Je suis surpris par son sérieux à cet âge”, a ajouté l’Argentin avant d’affirmer n’avoir vu ce sérieux que chez deux autres joueurs : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

