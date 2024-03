« Booba a voulu me tuer » réagit Magali Berdah, le rappeur porte plainte !

Booba n’a pas encore perdu sa guerre contre Magali Berdah, même si elle vient de remporter une bataille avec les condamnations de 28 de ses cyber-harceleurs. La procédure judiciaire avec le rappeur est toujours en cours et l’influenceuse accuse le rappeur d’avoir tenté de la “tuer”.

Le conflit entre Booba et Magali Berdah se poursuit toujours sans aucune issue en vue, si ce n’est l’attente d’un règlement de comptes au tribunal. La patronne de Shauna Events est la cible n°1 du Duc dans sa lutte contre les agissements des influenceurs. Elle a déposé plusieurs plaintes contre le fondateur du 92i et a réussi à faire supprimer tous les comptes Instagram du rappeur et de son média OKLM, qui a perdu des millions d’abonnés sur les réseaux. Même si une décision de justice a demandé le rétablissement de ses profils sur le réseau social, Meta n’a pas procédé à la réactivation.

Magali Berdah a également déposé une plainte pour cyberharcèlement, dont le jugement a récemment eu lieu, mais auquel Booba n’a pas assisté. N’ayant pas été mis en cause par la justice, il lui est malgré tout interdit de mentionner le nom de l’influenceuse sur les réseaux. Dans cette affaire, la dirigeante de Shauna Events a obtenu l’inculpation de 28 personnes, dont certaines ont été condamnées à des peines de prison ferme. Elle s’est satisfaite de cette décision de justice puis a déploré l’absence de sentence contre B2O après le verdict du tribunal.

« Je pense qu’il a vraiment voulu me tuer, gâcher ma vie. » déclare Magali Berdah à sa sortie du tribunal, en prenant soin de ne pas citer le nom de Booba dans un premier temps. Avant d’être questionnée par le journaliste sur la personne dont elle parle, l’influenceuse précise ensuite qu’il s’agit bien du rappeur, elle le nomme explicitement par son véritable nom et non son surnom d’artiste : « Je donne son nom, il s’appelle Elie Yaffa. ».

Tout d’abord, Booba n’a pas fait de commentaire, il a partagé la séquence sur le réseau social X avec la mention : “Booba a voulu me tuer“, avant de publier un communiqué ce lundi 25 mars pour annoncer que ses avocats ont déposé plainte contre Magali Berdah pour atteinte diffamation et atteinte à la présomption d’innocence.