Diddy : sa maison à Los Angeles perquisitionnée par le FBI

Le FBI a perquisitionné le domicile de Diddy ! Une descente a eu lieu chez Puff Daddy à Los Angeles dans le cadre d’une enquête pour trafic sexuel. Des personnes menottées ont été sorties de la maison du rappeur américain.

D’après les premières informations de la presse américaine, les propriétés de Diddy à Beverly Hills et à Miami ont été perquisitionnées le lundi 25 mars par des agents fédéraux dans le cadre d’allégations d’activités criminelles graves. Le média TMZ a dévoilé des images de cette intervention du FBI. Des agents fédéraux armés apparaissent en train d’investir la demeure de Puff Daddy. Ses fils, Justin et King Combs, sont reconnaissables sur la vidéo, les deux hommes sont menottés.

Pour le moment, les médias n’ont pas précisé si Diddy était présent sur place à l’arrivée des forces de l’ordre et il n’est visible sur aucune vidéo. La police locale indique que la sécurité intérieure dirige cette enquête. Selon les précisions données par TMZ, cette descente de police fait suite à des accusations de trafic sexuel portées contre Diddy ces derniers mois par plusieurs personnes et à l’ouverture d’un dossier par le district sud de la police de New York. Puff Daddy a toujours nié les accusations à son encontre.