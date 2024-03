Sadek dégomme la série Ourika de Booba : “c’est de la m….”

Ourika, la première série coproduite par Booba, suscite des réactions contrastées. Si les premiers retours de la presse sont plutôt élogieux et qu’elle a réalisé une entrée remarquée en première place des contenus les plus visionnés sur Prime Vidéo en France, elle se fait démolir par le rappeur Sadek.

Après plusieurs mois de teasing, Booba a dévoilé Ourika le 29 mars sur Prime Video. Si les chiffres de visionnages ne sont pas encore connus, la série a rapidement pris la tête du Top de la plateforme, devançant même le film Road House avec Jake Gyllenhaal et Conor McGregor.

B2O a également reçu des critiques positives de la part de certains journalistes, comme Julia Baudin qui a encensé la série dans Le Figaro Culture : “La série ‟Ourika” de Booba est surprenante. On se dit que le rap, la drogue et les banlieues, c’est du déjà-vu. Finalement, on se laisse porter par des ressorts narratifs issus de la tragédie antique avec des luttes fratricides”.

Cependant, Sadek, rival de longue date de Booba, n’a pas du tout apprécié la série. Il n’a pas manqué de le faire savoir sur les réseaux sociaux, s’en prenant à Booba et à son projet.

Face au tweet de Prime Video France vantant les mérites d’Ourika, Sadek a répondu : “En gros, c’est de la merde et on a tout mis sur le blase de la bandeuse de cité en chef“.

Booba, habitué aux attaques, n’a pas réagi à cette critique virulente de Sadek et préfère se concentrer sur la promotion de sa série.

