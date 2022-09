Rohff allume sévèrement Booba sur ses jambes trop fines

Nouvelle offensive qui fait mal de Rohff sur le physique de Booba !

Silencieux depuis plusieurs semaines sur l’organisation d’un combat face à Rohff, Booba semble être passé à autre chose sauf que son rival n’a pas l’intention de lâcher, il veut tout tenter pour que leur affrontement soit mis en place même si leur opposition sur les gains de l’événement ont visiblement compromis toute chance d’un accord entre eux. Toutefois Housni continue de provoquer son ennemi dans l’attente d’une réponse positive.

Depuis la sortie du dernier single de Rohff, les deux légendes du rap français règlent des comptes sur les réseaux et ils se sont tous les deux exprimés favorablement pour se battre sur le ring sauf que leur négociation sur la rémunération et les bénéfices du combat ont posé problème. Booba est visiblement résigné mais l’artiste de Vitry essaie encore de le convaincre. « Combat mytho si il était sur de lui il accepterai le quitte ou double 80% ou rien. Je veux juste le chicoter correctement lui faire une belle tête au carré en lui parlant et lui éteindre la lumière quand il sera essoufflé l’envoyer en dépression et en cure sans lui faire gagner 1 euro après tout le mal qu’il a fait. Il mérite pas qu’on l’enrichisse. Vous êtes fou. jamais de la vie. on se croisera tôt ou tard tkt. Y’aura pas de cinema pas de question d’oseille là. il sait qui je suis. Mais il veut se mettre a mon niveau dans monde virtuel il se blague tout seul » a-t-il récemment déclaré.

Housni veut mettre Kopp totalement KO !

« N’oubliez pas il a voulu sortir son album même jour que moi. en fin 2008. pour me défier me coller. pour tenter de se mettre a mon niveau alors que j’me compare pas à lui. je suis en rivalité qu’avec moi mème. il fait une fixette sur moi alors que je suis hétéro. vous voyez bien qui veut sortir le même jour que qui ? c’est une grosse m*rde qui clash tout monde pour saboter et exister sans ça il est cuit. il a bcp de choses a se prouver vis à vis de moi. encore aujourd’hui je suis sensé être fini et fauché dans ses fantasmes de pervers narcissique » avait ajouté Rohff dans un long message adressé à Booba.

Le DUC est resté indifférent à cette déclaration et Housni en a remis une couche dans un second temps. « T’es cuit wallah, t’as pas idée, je vais te faire recracher tes poumons de cocaïnomane dans le ring. je vais faire exprès de te mettre un ryhtme effréné, tu vas t’asphyxié tout seul et bim bam boom KO ! MDR tu as raison esquive » a-t-il décrit en postant une photo de Kopp essoufflé après une séance tout en pointant avec une flèche ses jambes souvent sujet aux moqueries en raison d’une certaine disproportion par rapport au reste de son corps.

