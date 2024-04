Ourika : Succès international retentissant pour Booba

Depuis sa sortie sur Prime Video le 28 mars dernier, la série Ourika, co-créée et interprétée par Booba, rencontre un immense succès. Elle se hisse en tête du classement des contenus les plus visionnés sur la plateforme, devançant même des productions majeures comme le film “Road House” avec Conor McGregor ou l’émission “LOL : qui rit, sort !”.

Un pari réussi pour Booba avec Ourika !

Au-delà de son succès en France, Ourika cartonne également à l’international. La série se classe numéro 1 dans de nombreux pays, tels que l’Italie, le Cameroun, le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Maroc et le Sénégal. Booba a d’ailleurs réagi à ce succès planétaire sur ses réseaux sociaux, déclarant : “Jusqu’ici tout va bien.”

Booba a réussi à captiver le public avec sa première série, en dehors de ses frontières comme en France. Le rappeur, exilé à Miami, avait annoncé le développement d’Ourika en 2021 et avait dévoilé les premières images quelques mois avant sa sortie. Il a collaboré avec Clément Gournay et Clément Godart pour créer ce “western urbain” se déroulant en 2005, dans le contexte des émeutes des banlieues françaises. L’histoire suit en parallèle le parcours d’un jeune policier et d’un membre d’une famille de trafiquants.

Ourika reçoit un accueil très positif, tant du côté du public que de la presse, même s’il est encore attiré les foudres de son ennemi Sadek. Les critiques élogieuses fusent et l’attente grandit déjà pour une potentielle saison 2. Booba peut se féliciter d’avoir créé une série qui captive et suscite l’engouement à travers le monde.