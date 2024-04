MHD : sa réaction géniale après la victoire du PSG contre l’OM

Ce n’est pas un secret, MHD est un fan de football et il l’a démontré à plusieurs reprises dans ses morceaux. Le Prince de l’Afro Trap est un fervent supporter du Paris Saint-Germain et a suivi avec attention le classico dimanche dernier pour célébrer dignement la victoire des Parisiens contre l’OM.

La joie de MHD après le but de Gonçalo Ramos face à l’OM

Au mois de février dernier, MHD a pu sortir de prison après sa condamnation à 12 ans de réclusion criminelle en septembre 2023 dans le procès de la mort dans une rixe du jeune Loïc K. Le rappeur français a toujours clamé son innocence dans cette affaire et a fait appel du verdict. En attendant son nouveau jugement, il a obtenu une liberté surveillée après quatre mois de détention. Très discret depuis sa libération, l’auteur de “Mansa” est toutefois actif sur ses réseaux. Il a récemment dévoilé l’extrait d’un titre inédit et ce week-end s’est filmé en train de suivre le choc OM vs PSG au stade Vélodrome.

Lors de cette rencontre en clôture de la 21ème journée de Ligue 1, le PSG a vaincu Marseille sur le score de 2 buts à 0 avec des réalisations de Vitinha et Ramos. Ce triomphe du club parisien a fait le bonheur de MHD devant sa télévision. Le chanteur n’a pas caché sa joie sur le deuxième but du match de Gonçalo Ramos à la 85ème minute de jeu. De quoi rappeler son classique “Afro Trap, Pt. 3 (Champions League)” paru en 2015 dans lequel il chante : “Paname c’est la Champions League, f**k si t’es pas d’ma team. Paname c’est la Champions League, on bai*e tout en Champions League”.

