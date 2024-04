Cédric Doumbè se fait défier : “tu me manques de respect, c’est la bagarre”

Les fans de MMA sont impatients de connaître le nom du prochain adversaire de Cédric Doumbè dans la cage ainsi que la date de son retour dans l’arène après la déception du combat contre Baki. C’est désormais un autre combattant français de MMA qui le met au défi : Alex Lohoré.

Moins populaire que Baki, Alex Lohoré avait déjà tenté d’interpeller en vain Cédric Doumbè pour obtenir un combat en début d’année. Il avait annoncé son souhait d’en découdre avec l’athlète franco-camerounais, qui n’avait pas donné suite à ses provocations. L’ex-champion welterweight du Glory Kickboxing a vivement critiqué Lohoré en assurant qu’il n’a pas le niveau et que personne ne le connait : “Le mec se compare à moi alors qu’il est éclaté au sol dans tous les sens du terme”. Âgé de 34 ans, ce dernier possède une solide expérience avec à son actif 23 victoires dont 11 par KO/TKO et 7 par soumission, ainsi que 10 défaites. Cependant, il est bien moins médiatisé que “The Best”.

Pour Alex Lohoré c’est allé trop loin, il veut se battre contre Cédric Doumbè !

Alex Lohoré a décidé de remettre une couche pour essayer d’obtenir un face-à-face avec Cédric Doumbè et régler ses comptes. Lors de son passage dans le podcast GONGcast, il raconte sa petite embrouille avec le combattant du PFL. “Après une défaite, il a mis un commentaire sur les réseaux en disant que je suis un tocard, que personne ne me connait dans ma ville alors que je combats depuis trente ans…”, décrit-il pour commencer sur l’origine de leur conflit. Puis il précise : “Il dit que je suis nul, que je fais seulement trois likes quand je publie sur mes réseaux. C’est plus un manque de respect que du trash-talk. Tu te prends pour qui ? C’est allé trop loin.”.

Alex Lohoré déclare par la suite : “Je dis que ce combat contre Doumbè, je suis obligé de le faire. D’où je viens, où j’ai grandi, si tu me manques de respect, c’est la bagarre. C’est obligé.”. Il propose ouvertement à Doumbè d’en découdre dans l’octogone pour régler leur différend et conclut : “On est des pros, je suis dans le MMA, je suis dans la même catégorie et connais bien les organisateurs du PFL. J’ai signé au PFL en 2020, mais il y a eu le COVID.”.

Pour le moment, Doumbè n’a pas répondu à la requête de Lohoré, ni fait de commentaire sur sa déclaration.