Francis Ngannou provoqué par un redoutable adversaire, “il ne pourra plus m’échapper”

Un combattant terrifiant, triple champion du ONE, veut humilier Francis Ngannou et vient de le provoquer pour le défier sur le ring ! Anatoly Malykhin souhaite en découdre avec le Camerounais qui se fait discret depuis son KO face à Anthony Joshua le 9 mars dernier.

La liste des noms des adversaires potentiels de Francis Ngannou ne cesse de s’allonger, malgré ses deux défaites en boxe anglaise lors de ses deux derniers combats face à Joshua et Tyson Fury. Absent médiatiquement depuis sa défaite contre le boxeur britannique, l’ancien champion de l’UFC vient d’être défié par un nouvel athlète avec un sacré palmarès : Anatoly Malykhin.

Un champion russe de MMA veut humilier Francis Ngannou !

Le pratiquant de MMA russe possède une solide expérience à 36 ans avec des titres de champion dans trois divisions du ONE Championship : les catégories des poids moyens, lourd-légers et poids lourds. Lors du ONE 166 au Qatar le 1er mars dernier, Anatoly Malykhin a notamment remporté la ceinture des poids moyens face à Reinier de Ridder avec une victoire par TKO. Anatoly rêve désormais de se frotter à un autre champion : Francis Ngannou.

Dans un entretien pour Sports Illustrated, le Russe a exprimé son souhait d’affronter le Camerounais après avoir reçu les compliments de son confrère Islam Makhachev. “C’est très inspirant d’entendre cela (…) Islam est le meilleur combattant au monde. Je le suis depuis longtemps. Je regardais aussi les combats de Khabib. Voir cela, c’est une incroyable marque de respect”, a-t-il commenté avant d’évoquer un combat contre “The Predator” : “Francis Ngannou ne pourra plus m’échapper (…) À bientôt, Francis. Gagne ton prochain combat.”.

Anatoly Malykhin a assuré vouloir écrire encore davantage l’histoire alors que les débuts de Francis Ngannou sont toujours attendus par les fans. Ce dernier n’a fait aucun combat de MMA depuis son départ de l’UFC et sa victoire sur Ciryl Gane en janvier 2022. Il a affirmé son intention de poursuivre l’aventure en boxe.

À lire aussi : “Tu me manques”, la réaction surprise de Francis Ngannou à la photo de Kim Kardashian