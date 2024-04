Conor McGregor réagit à une agression en France

Rejoignez un club d’arts martiaux ! clame Conor McGregor en relayant la vidéo d’une agression à un arrêt de train. La séquence est devenue virale sur Twitter et a donc suscité la réaction du combattant irlandais de MMA.

Alors qu’il fait un carton sur Prime Vidéo avec son premier rôle dans le film Road House et que son retour dans la cage de l’UFC se précise avec un probable combat contre Michael Chandler cet été, comme l’indique sa récente story “Bientôt de retour… ”, Conor McGregor a partagé une vidéo d’une agression ayant lieu en France à un arrêt de train. Sur les images, un jeune homme s’en prend à un autre individu en essayant de le voler. Ce dernier tente de se débattre comme il le peut. La scène se déroule en plein jour devant le regard de nombreux témoins de cette attaque, mais aucune personne ne réagit pour tenter de venir en aide à la victime.

“Le suspect habituel en France vole un garçon français timide et personne n’intervient. Intolérable.“, décrit la légende de la vidéo à laquelle Conor McGregor a décidé de réagir pour faire passer un message : il conseille d’apprendre à se défendre en prenant des cours de sports de combat.

“Il est vraiment important d’apprendre les arts martiaux dans une certaine mesure. La capacité à enfoncer le visage de ce voleur dans le sol et à le maintenir là avec une facilité absolue est à portée de main. Une formation de 3 à 6 mois à elle seule vous donnera la capacité de faire face à une situation comme celle-ci avec facilité et confort contre la majorité des racailles comme celle-ci.” déclare The Notorious avant de conclure, “Rejoignez une salle d’arts martiaux dès aujourd’hui !“.

It is truly important to learn the martial arts in some capacity. The ability to drill this thief’s face down into that concrete platform and keep him there with absolute ease is right there. 3-6 months training alone will give you the ability to deal with a situation like this… https://t.co/2ggyQr5Sd4

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 8, 2024