Comment le groupe PNL est né il y a 10 ans

Le groupe PNL a fêté ses 10 ans d’existence le 10 avril 2024, date de la mise en ligne du clip du morceau “Différents”.

Des débuts en solo

Avant de former PNL, Ademo et N.O.S ont tenté leur chance en solo. Tarik a débuté en 2008 avec la mixtape “Le Son des Halls Vol. 1“, suivi d’un second volume en 2011. Nabil a quant à lui sorti “Calmement (365 Jours Pour Percer)” en 2011, mais sans succès majeur pour l’un ou l’autre.

PNL : 10 ans depuis “Différents”

Naissance de PNL et succès fulgurant

En 2014, les deux frères décident de s’unir et adoptent un nouveau style musical pour créer PNL. Le single “Différents” marque le début de leur aventure commune.

Le 10 avril 2014, “Différents” est mis en ligne. Ce titre est le premier extrait de l’album “Que La Famille”, qui sortira près d’un an plus tard, le 2 mars 2015. “Différents” rencontre un succès auprès des connaisseurs de rap français et dans les médias spécialisés. Le clip, véritable réussite visuelle, a aujourd’hui plus de 18 millions de vues.

Enchaînement de succès

Ademo et N.O.S enchaînent ensuite avec les titres “Je vis, je visser”, “Lala” ou encore “J’comprends pas”. L’album “Que La Famille” est certifié disque de platine en 2020 avec plus de 100 000 ventes. Entre 2015 et 2019, PNL confirme son ascension fulgurante avec les albums “Le Monde chico“, “Dans la légende” et “Deux frères“.

PNL s’est imposé comme l’un des groupes de rap français les plus influents de sa génération.