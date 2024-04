Gims redevient Maitre Gims pour faire du vrai rap

Grosse surprise de Gims : retour aux sources avec du rap et un nouveau nom de scène ! Meugui fait un retour fracassant dans le monde du rap ! Après avoir annoncé son retrait du genre musical et même changé de nom de scène, l’ancien leader de la Sexion D’Assaut opère un virage à 180 degrés et revient sur le devant de la scène avec du rap.

En 2019, Gims avait fait part de son envie de ne plus porter le nom de “Maître Gims“, le jugeant trop “premier degré”. Il avait également exprimé son désir de se consacrer à d’autres styles musicaux, notamment pour élargir son audience, déclarant : “J’ai envie de faire des hits qui gênèrent énormément”. Son dernier album, “Les Dernières Volontés de Mozart”, semblait confirmer ce changement d’orientation, ne contenant qu’un seul titre rappé, “Thémistocle“. Cependant, il semblerait que le mari de Demdem ait eu des envies de renouer avec ses premiers amours musicaux.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux a en effet semé le trouble chez ses fans. On y découvre l’artiste en plein tournage d’un clip du rappeur Insolent de l’Institut sur le single “Joe Pesci“, dans lequel il rappe avec intensité, délaissant la variété française pour un style plus urbain. Plus étonnant encore, il reprend son ancien nom de scène, “Maître Gims”. Pour l’instant, Gims n’a officialisé ni la sortie de ce nouveau clip ni son changement de nom de scène. Cependant, ces indices ne laissent guère de place au doute et l’effervescence monte déjà au sein de sa communauté.

Le retour de Gims dans le rap s’annonce donc sous les meilleurs auspices. Son talent et sa créativité sont indéniables, et ce changement de direction artistique pourrait bien lui permettre de séduire un public encore plus large.

Article en lien : Gims a berné tout le monde, il sort un nouveau titre