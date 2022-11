Gims revient au rap avec Thémistocle, une tuerie aux punchlines fracassantes

Gims prouve qu’il est encore un rappeur !

Souvent critiqué par ses détracteurs sur le fait de faire de la variété avec des morceaux destinés à passer en radio, Gims vient de frapper très fort avec un titre de rap. Meugui vient en effet de dévoiler un nouveau extrait de son prochain album avec le single “Thémistocle”.

Un peu plus de deux semaines après la parution de “Maintenant”, le premier extrait de son opus “Les Dernières Volontés de Mozart” à paraitre le 2 décembre 2022, Gims vient de dévoiler second single de ce projet avec “Thémistocle” produit par Maximum Beats et Nicodeemi. Un titre inspiré par le stratège et homme d’état athénien ayant vécu entre 524 et 459 avant Jésus Christ. Dès le début cette chanson Meugui fait monter la pression avec les paroles issus du film 300 sur la version disponible via les plateformes de streaming, “Sparte brûlera ! Ses hommes périront au combat, ses femmes et ses enfants seront esclaves ou pire alors.”.

Un couplet unique avec 3 minutes de kickage pur et dur !

Après cet intro du long métrage réalisé par Zack Snyder sorti en 2006, Gims balance ensuite des nombreuses punchlines aux multiples références sur un couplet unique. “Marre de manger dans un bol qui est vide donc Joseph rejoint les Bolcheviks. Soit ma tête elle a trop grossi, soit le jeu devient trop petit. J’leur tire dessus à la tête chercheuse depuis des constructions troglodytes. J’ouvre le bouquin au hasard, fin du monde, sixième page. J’connais des anciens tellement vieux qu’tu tousses quand tu dis leur blase” enchaine-t-il dans les rimes à la fin du titre qui devrait ravir les fans de rap français.

Meugui n’a pas donc abandonné le rap même s’il avait exprimé à plusieurs reprises par le passé son souhait de ne plus en faire, il peut encore rapper comme à ses débuts avec la Sexion D’Assaut. Cette performance démontre que Gims est toujours l’un des meilleurs rappeurs français.

