Feuneu : la terrible raison qui a poussé le manager de Wejdene a stoppé sa carrière

Après l’annonce de se retirer du monde de la musique, Feuneu vient de passer son compte Instagram suivi par près de 400 000 internautes en privé tout en mettant en description de son profil “Allah is my guide”. Le célèbre manager de Wejdene a mis fin prématurément à sa carrière de producteur aux commandes de son label “Guette L’Ascension” suite à une tragédie familiale, le décès de son frère.

Une décision radicale de Feuneu après la perte de son petit frère !

En 2020, Feuneu a réussi à propulser la carrière de Wejdene sur le devant de la scène avant de gérer parfaitement l’ascension de la chanteuse. Avec l’aide de son manager, la jeune artiste de 18 ans enchaine les tubes, “Anissa“, “Coco”, “Réfléchir” ou encore “Je t’aime de ouf” ainsi que des collaborations avec Jul, Hatik puis Naps et participe à Danse Avec Les Stars sur TF1. Il y a quelques semaines, elle a annoncé la préparation de son deuxième album après le succès de “16” certifié disque de platine mais pour ce projet elle devra faire sans son emblématique producteur qui vient de confirmer vouloir tout arrêter.

Devenu millionnaire à ses 25 ans, Feuneu ne sera plus derrière Wejdene pour la suite de sa carrière. Le producteur vient d’annoncer officiellement changer d’orientation et ne plus vouloir travailler dans l’univers musical sans donner plus de précisions sur ce qu’il souhaite faire en expliquant toutefois vouloir se concentrer sur sa foi en Dieu. “La fête est finie. La musique aussi… D’autres objectifs verront le jour pour moi” a-t-il affirmé. Un choix qui a intrigué le public et qui fait suite à la disparition de son petit frère, Ariel. Le jeune homme est mort à l’âge de 19 ans tué par balles suite à un tir accidentel de son meilleur ami le rappeur YKM pendant une rixe. “Me concentrer sur des activités non interdites est le mieux. La musique c’est bien un temps. J’ai que 26 ans, je ne peux pas rester bloqué sur ça. À très vite pour un changement radical” s’est-il confié dernièrement sur Instagram suite à ce drame qui lui a fait prendre conscience de devoir passer à autre chose.

Wejdene n’a pas fait de commentaire sur cette retraite précoce de son manager mais sera bientôt de retour sur scène avec plusieurs concerts planifiés pour cette fin d’année en attendant de donner des informations sur son prochain projet.