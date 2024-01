Matt Pokora en remet une couche sur Aya Nakamura, “tu as du mal…”

Matt Pokora n’a pas vraiment digéré son embrouille avec Aya Nakamura. Invité dans le podcast « Canapé Six Places » de l’influenceuse Léna Situations, MP s’est confié sans concession sur son conflit avec l’interprète du tube Djadja et n’a pas mâché ses mots concernant leur différend, propos que cette dernière ne devrait pas vraiment apprécier.

C’est en 2020 que le différend entre Matt Pokora et Aya Nakamura a éclaté. Le compagnon de Christina Milian est revenu sur cette affaire qui est survenue à l’occasion de la cérémonie des MTV EMA en 2020 à laquelle il a triomphé avant de se faire charger par la chanteuse pour sa victoire. “Il a gagné pour quels sons ? Rien contre lui, mais il n’est même pas dans le top 10”, avait-elle constaté alors qu’à l’époque son troisième album venait de sortir et connaissait un énorme succès avec notamment les singles “Doudou” et “Plus jamais”.

Matt Pokora règle encore ses comptes avec Aya Nakamura !

Affecté par cette critique, M. Pokora s’était empressé de répliquer dans l’émission TPMP de Cyril Hanouna avec la déclaration : “Là où elle fait fausse route… C’est quand elle parle de Top 10. Le top 10 streaming ? Non, le top 10 streaming, je n’y suis pas. Par contre, le top 10 physique, j’y suis, le top 10 de remplissage de tournées, j’y suis depuis dix-sept ans”. Le conflit ne s’est ensuite pas envenimé, mais de passage dans le podcast de Léna Situations, le chanteur est revenu sur cette histoire et a déploré que la nouvelle génération d’artistes donne trop d’importance aux chiffres : “On est dans une génération qui parle un peu trop de chiffres. Nous, on ne parlait pas de ça. Parlez-moi de salles remplies, c’est là le vrai succès. Si tu remplis Bercy, mais pas le Zénith de Dijon, ton succès, il est quand même limité”, déclare-t-il.

“Cela veut dire que tu es très parisienne, grandes villes, mais dans le reste de la France, tu as du mal… Aujourd’hui, ok, on parle de musiques écoutées, mais il y a aussi le vrai succès d’un artiste”, a ajouté Matt Pokora pour conclure sur le sujet.