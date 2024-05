La réaction sans macher ses mots d’Usky sur le retour de La Fouine

Le protégé de Booba, Usky, fait parler de lui ces derniers temps et s’est confié sans concession sur le récent retour sur le devant de la scène de La Fouine tout en faisant passer un message.

Un retour comme celui de La Fouine : “C’est la première fois que ça arrive”

Après quelques années de carrière, Usky semble avoir trouvé un second souffle en signant sur le label de Booba. Son nouveau projet, “Anhédonie”, sorti le 17 mai dernier, marque un changement de direction artistique notable. On y retrouve un artiste plus mature et introspectif, s’éloignant des sonorités plus sombres et violentes de ses débuts. Ce changement est également visible dans le clip du morceau “Aaliyah”, extrait d’Anhédonie, où il apparait aux côtés de Green Montana, un autre rappeur du 92i.

Booba, le mentor d’Usky, a également fait parler de lui récemment. En effet, il a annoncé sa paix avec son ancien rival, La Fouine, après des années de clashs. Cet appel à la paix a été salué par de nombreux fans des deux rappeurs, qui espèrent les voir collaborer un jour ou encore ensemble sur la scène de Bercy. En promotion de son dernier projet, Usky s’est exprimé dans une interview sur ce retour de Laouni, “Il a réussi à faire un comeback, sans nouvelle musique. C’est une dinguerie. C’est la première fois que ça arrive dans l’histoire du rap, j’ai jamais vu ça. C’est-à-dire que par des enchaînements de truc et tout, « ah ouais t’as vu c’était lourd La Fouine », « ah ouais on en a tous écouté en étant jeune ». Non mais c’est grave. Va voir un DJ avant les Flammes et de passer un morceau de La Fouine, tu vas voir comment il va te répondre.”.

Usky a ensuite ajouté en tenant des propos élogieux envers La Fouine, mais en déplorant le comportement des auditeurs de rap français en France, “Ce qui me tue avec les gens, c’est même pas des nouveaux sons […] vous avez grandi avec La Fouine, on a tous écouté du La Fouine. Bien sûr qu’il a fait des hits, que c’était lourd. Ça c’est un vrai truc en France, il y a un vrai problème. Quand ce n’est pas stylé d’aimer, ils ne vont pas t’aimer.”.