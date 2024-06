Maes interdit de Sevran, Booba le détruit et fait fuiter son album

Menaces, leaks et audios volés, Booba intensifie son clash avec Maes allant jusqu’à divulguer des audios et de l’avertir de la fuite de son prochain album, tout rappelant qu’il est interdit à Sevran et se cache à Dubai.

Maes, caché à Dubai, Booba le menace !

Booba semble avoir accès à des informations confidentielles concernant Maes, notamment des morceaux inédits de son prochain projet “LVC“. Il a dévoilé des extraits de ces morceaux sur ses réseaux sociaux, affirmant même être en possession de l’intégralité de l’album et de le menacer de révéler le projet avant sa sortie. La motivation de B2O est claire, nuire à la carrière du rappeur Sevranais en divulguant l’intégralité de son opus afin de saboter son travail, de son rival et lui causer un maximum de préjudice.

“Maes, t’y crois vraiment hein Walid Escobar planqué à Dubaï comme un influvoleur interdit de Sevran”, commente Booba en légende d’un extrait audio dans lequel Maes parle de ses ennuis avec la justice avant d’ajouter “maintenant qu’on a tous les documents, on va passer aux leaks de ton album de merde. J’ai coupé le son, je ne vais pas t’achever tout de suite. C’est nul. La magie. C’est chez nous la magie, petit demande à Feuneu”.

Il y a quelques jours Booba a aussi révélé un document judiciaire concernant le passé de lMaes sur ses liens avec un trafic de stupéfiants en l’accusant d’être une balance, laissant sous-entendre qu’il se cache désormais à Dubai pour éviter des représailles dans la ville où il a grandi à Sevran. L’auteur d’Omerta n’a pas directement réagi aux menaces de B2O concernant son nouvel opus, mais a rappelé à son ennemi que son dernier single est loin de faire un flop comme il le prétend. En effet, le morceau “Survie” en collaboration avec Ninho a réalisé le meilleur démarrage de la semaine en France avec un peu plus de 2,8 millions de streams.

.@MaesOfficiel maintenant qu’on a tous les documents on va passer aux leaks de ton album de merde. J’ai coupé le son j’vais pas t’achever tout d’suite. C’est nul 😂 La magiiiieeeeee. C’est chez nous la magie petit demande à Feuneu! 🏴‍☠️ pic.twitter.com/m9nvPjLcZd — Booba (@booba) May 29, 2024