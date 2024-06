SCH impressionne avec les premiers chiffres de JVLIVS Prequel : Giulio

SCH signe un retour triomphal avec JVLIVS Prequel : Giulio. Le S frappe un grand coup avec la sortie de son nouvel album. Sorti le 31 mai 2024, le projet cumule déjà plus de 4,24 millions de streams sur Spotify France en 24 heures, un chiffre impressionnant qui témoigne de l’engouement des fans pour le rappeur marseillais.

Démarrage réussi pour le retour de SCH !

Avec ce nouvel opus, SCH explore les origines de son personnage Giulio dont il a décrit le concept dans son interview pour l’émission Quotidien, plongeant dans son passé et ses motivations. Un pari risqué qui semble s’avérer payant, puisque l’album rencontre un large succès auprès du public pour son démarrage ce vendredi sur les plateformes de streaming. “Je suis vraiment heureux de vos retours sur le projet, on y a mis beaucoup de cœur moi et tous les gens qui ont bossé dessus, j’espère que vous saurez le savourer dans le temps” s’est exprimé l’artiste dans une story.

Pour ce projet, SCH a fait le choix de ne s’entourer d’aucun autre artiste. Un parti pris audacieux qui met en lumière son talent et sa capacité à porter un album sur ses seules épaules. Ce démarrage en trombe laisse présager un avenir radieux pour “JVLIVS Prequel : Giulio”. L’artiste Marseillais devrait confirmer son statut de tête d’affiche du rap français et comme étant l’un des artistes les plus populaires du moment avec les chiffres de ventes de cet opus dont un premier bilan de ventes sera connu vendredi prochain pour sa première semaine d’exploitation.