Ragnar Le Breton ne mâche pas ses mots pour juger Jul, PNL et Booba

Ragnar Le Breton passe un message à Booba pour stopper les clashs dans le rap français et fait l’éloge de Jul ainsi que de PNL dans sa dernière interview pour GQ France dans laquelle le nouveau combattant de MMA juge les rappeurs français sans concession.

Booba est en clash avec des copains à moi confesse Ragnar Le Breton !

Après Benjamin Epps et le duo de streameurs Maxime Biaggi et Grimkujow dans les derniers épisodes, c’est l’humoriste Ragnar Le Breton s’est prêté au jeu de juger le rap français dans la playlist du Versus de GQ France en livrant très sincèrement son avis sur les différents titres écoutés et les artistes cités. En tournée dans toute la France à partir du mois de juin pour présenter au public son spectacle baptisé « Heusss », le comédien commente notamment l’écoute de la chanson « KOA » de Booba, « Toujours très efficace même s’il est en clash avec plein de copains à moi, c’est un artiste très solide et puis ça fait longtemps qu’il est là, il arrive à s’adapter à la nouvelle génération, la nouvelle vague artistique, c’est quelqu’un qui a une carrière formidable ».

Des propos élogieux avant de poursuivre sur le fait qu’il n’aime quand B2O se met à clasher les autres rappeurs et déplore que les clashs dans le rap vont beaucoup trop loin, sur « les enfants, les femmes, ça moi je ne comprendrais jamais (…) Je suis pour que le rap français soit solidaire, se serre la main et fasse de belles choses ensemble (…) Amour, paix et santé pour tout le rap français ». Ragnar Le Breton apprécie la plupart des singles diffusés même s’il confie de pas être fan de la musique de Gims et salue le travail de Jul, « J’aime bien Jul. J’aime bien l’énergie qu’il a. Il reste fidèle à ses valeurs et est simple, met des petits joggings avec des claquettes. Il bosse, charbonne et n’est pas dans l’ostentation, avec des gonzesses, respecte les femmes. » puis conclut que c’est un super mec.

L’humoriste prône l’amour, la santé et la paix dans le rap !

Après s’être amusé à reprendre le refrain du hit « Mwaka Moon » de Damso et Kalash avec les paroles, « Un peu d’Amsterdam dans la bouche, yeah (5x). Une bouffée d’oxygène dans la kush, yeah (3x) », l’humoriste tient ensuite des compliments envers PNL qu’il apprécie aussi pour le fait d’avoir réussi « à créer leur truc tout seul ». « Je respecte ça, les gens qui entreprennent et qui vont au bout de leur truc, qui investissent de leur propre argent. » décrit Ragnar Le Breton sur le groupe Parisien qui vient de fêter les 4 ans ce mercredi de leur dernier album « Deus frères ». « Ce sont des entrepreneurs quoi, moi j’adore ça, les gens qui arrivent à construire un empire tout ça sans l’aide de personne et qui sont du coup indépendants de la pensée, indépendants des actions » poursuit-il au sujet de NOS et Ademo.

Le comédien dont le combat de MMA face à Daniel Lentie a été annulé a dans tout cette séquence réagi aux écoutes des morceaux « Keyser Söze » de Jul, « Thémistocle » de Gims puis de « La Kush » de Lorenzo, « KOA » de Booba, « Blanka » duo Ademo et NOS, « Malpolis » de Kalash avec Damso, « Double K » de Kaaris en featuring avec Kerchak. Dans un style bien différend, il a également commenté le tube « La tribu de Dana » de Manau avant de revenir sur son passage dans les locaux de la radio Skyrock pour son freestyle « Vive la France ».